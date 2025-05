Chi ha perso la vita nello schianto aereo di San Diego: tra le vittime anche il manager dei Sum41

Almeno due persone hanno perso la vita nello schianto di un aereo diretto all’aeroporto Montgomery-Gibbs Executive di San Diego, avvenuto nelle prime ore di giovedì. Il velivolo, un Cessna 550 con sei persone a bordo, è precipitato in una zona residenziale della città, causando gravi danni e costringendo circa 100 persone a evacuare le proprie abitazioni.





Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si sarebbe verificato intorno alle 3:45 del mattino, probabilmente a causa della fitta nebbia che avvolgeva la zona. Il velivolo avrebbe colpito due cavi elettrici prima di schiantarsi al suolo, distruggendo alcune auto parcheggiate e provocando un incendio. I residenti della zona hanno raccontato di aver sentito un forte sibilo seguito da un colpo secco e un’esplosione. “Abbiamo capito subito che era successo qualcosa di grave quando abbiamo visto le vetture in fiamme,” ha dichiarato un testimone.

Tra le vittime identificate ci sarebbe Dave Shapiro, 42 anni, cofondatore della Sound Talent Group, un’agenzia musicale con sede proprio a San Diego. Shapiro, noto nel settore musicale americano, era appassionato di aviazione e aveva fondato anche la Velocity Aviation, una società che offre voli panoramici. La Sound Talent Group ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui esprime il proprio dolore per la tragedia: “Siamo distrutti dalla perdita dei nostri colleghi e amici. Il nostro cuore e i nostri pensieri sono rivolti alle famiglie delle vittime e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. Grazie per aver rispettato la loro privacy anche in questo terribile momento”.

Un’altra vittima dello schianto sarebbe Daniel Williams, uno dei membri fondatori della band metalcore The Devil Wears Prada. Il gruppo ha pubblicato un messaggio di cordoglio sulla propria pagina Instagram, accompagnato da una foto del musicista: “Non ci sono parole. Ti dobbiamo tutto e ti ameremo per sempre”, si legge nel post.

Le autorità locali hanno confermato che otto persone sono rimaste ferite nell’incidente, una delle quali è stata ricoverata in ospedale in condizioni gravi. Le cause esatte dello schianto sono ancora oggetto di indagine da parte degli esperti dell’aviazione civile. Tuttavia, la nebbia sembra essere un fattore determinante nell’accaduto.

L’impatto dell’aereo ha causato danni significativi nel quartiere residenziale a nord-est di San Diego, dove diverse case e automobili sono state distrutte. I residenti hanno descritto l’evento come un’esperienza traumatica. “È stato come vivere una scena da film – ha raccontato un abitante della zona – ho solo cercato di coprirmi la testa e mettermi al sicuro”.

La tragedia ha suscitato una forte ondata di cordoglio, con numerosi messaggi lasciati online da amici, colleghi e fan delle vittime. Dave Shapiro, in particolare, era una figura molto conosciuta nel panorama musicale statunitense per il suo lavoro come manager di band famose come i Sum41 e per il suo passato come musicista nei generi metalcore, pop-punk ed emo rock.

La Sound Talent Group, fondata nel 2018 da Shapiro, è diventata rapidamente un punto di riferimento per artisti e band emergenti negli Stati Uniti. La sua passione per l’aviazione lo aveva portato a fondare anche la Velocity Aviation, che offriva esperienze di volo panoramiche sia a San Diego che a Homer, in Alaska.

Intanto, le autorità continuano a lavorare per chiarire i dettagli dell’incidente e fornire risposte alle famiglie delle vittime. La comunità locale si è stretta intorno ai residenti colpiti dalla tragedia, offrendo supporto alle persone costrette ad abbandonare le loro case.