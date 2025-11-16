Chi ha vinto la gara di ascolti del 15 novembre? Ballando vs Tu Si Que Vales, sfida tra Scotti e De Martino





Nella serata di sabato 15 novembre, il palinsesto televisivo italiano ha offerto un acceso confronto tra due programmi di punta: l’ottava puntata di Ballando con le Stelle su Rai1 e un nuovo episodio di Tu si que vales su Canale 5. La competizione tra i due show ha catturato l’attenzione del pubblico, con risultati significativi nei dati Auditel.





Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci, ha visto l’eliminazione di Marcella Bella, mentre Francesca Fialdini ha annunciato il suo ritiro a causa di un infortunio. La serata ha anche visto il ritorno di Andrea Delogu, che ha affrontato un lutto personale nelle settimane precedenti. Inoltre, la coppia formata da Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca ha conquistato la prima posizione grazie a un tesoretto che è stato loro assegnato. Nonostante gli eventi significativi, il programma ha registrato 2.780.000 spettatori, con uno share del 26.3%.

Dall’altra parte, Tu si que vales, con la giuria composta da nomi noti come Sabrina Ferilli, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Paolo Bonolis e Luciana Littizzetto, ha ottenuto ascolti superiori, confermandosi il programma più visto della serata. Ha totalizzato 3.993.000 spettatori, con uno share del 26.8%, superando così Ballando con le Stelle.

Nella fascia di access prime time, la competizione si è intensificata ulteriormente tra Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, e La ruota della fortuna, presentata da Gerry Scotti. Quest’ultimo ha continuato a dominare il pubblico, grazie anche alla presenza di Samira Lui, che ha contribuito a rendere il programma più accattivante. Nell’ultima puntata di Affari Tuoi, la storia di Asia e del suo papà ha emozionato il pubblico, ma non è bastata a superare l’appuntamento di Gerry Scotti. In termini di ascolti, Affari Tuoi ha raggiunto 3.984.000 spettatori con uno share del 21.8%, mentre La Ruota della Fortuna ha totalizzato 4.731.000 spettatori e un share del 25.8%.

Passando agli ascolti delle altre reti generaliste, Rai2 ha trasmesso S.W.A.T., che ha attirato 798.000 spettatori, corrispondenti a un share del 4.6%. Su Italia1, il film Biancaneve e il cacciatore ha registrato 674.000 spettatori, con un share del 4.2%. Rai3 ha proposto il film No Other Land, che ha raggiunto 769.000 spettatori e un share del 4.5%. Su Rete4, il film Midway ha ottenuto 415.000 spettatori, pari a un share del 2.8%. Infine, La7 ha trasmesso il programma In Altre Parole, che ha totalizzato 1.003.000 spettatori nella prima parte (5.5% di share) e 554.000 spettatori nella seconda parte (3.8% di share).

Analizzando i dati, si nota chiaramente la predominanza di Tu si que vales e La Ruota della Fortuna nel panorama televisivo di sabato. La serata ha evidenziato non solo la forza dei programmi di intrattenimento, ma anche l’importanza della competizione tra i conduttori e le giurie, che riescono a coinvolgere il pubblico in modi sempre nuovi e interessanti.



