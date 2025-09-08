Chi ha vinto la gara di ascolti del 7 settembre tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi





Domenica 7 settembre 2025 ha segnato un’altra giornata di competizione tra i programmi televisivi delle principali reti italiane. In access prime time, il confronto tra Affari Tuoi, condotto su Rai1 da Stefano De Martino, e La Ruota della Fortuna, capitanata da Gerry Scotti e Samira Lui su Canale5, ha visto la vittoria del format Mediaset per la quinta volta consecutiva. In prima serata, invece, Canale5 ha prevalso grazie alla soap opera La notte nel cuore, che ha superato la fiction Rai Imma Tataranni Sostituto Procuratore.





Partendo dal confronto in access prime time, Rai1 ha proposto una nuova puntata di Affari Tuoi, che ha visto protagonista Giulia del Lazio. Il programma ha attirato l’attenzione di 3.198.000 telespettatori, registrando uno share del 18.2%. Tuttavia, la sfida è stata vinta da Canale5 con La Ruota della Fortuna, che ha conquistato ben 3.706.000 spettatori e uno share del 21%. Questo risultato conferma il successo del format condotto da Gerry Scotti, che continua a mantenere la leadership in questa fascia oraria.

In prima serata, Rai1 ha trasmesso in replica un episodio della fiction Imma Tataranni Sostituto Procuratore – Liberaci dal male. La puntata ha raccolto l’interesse di 1.719.000 spettatori, pari all’11.83% di share. Dall’altra parte, Canale5 ha proposto il quarantesimo episodio della soap opera La notte nel cuore, che ha ottenuto 2.001.000 spettatori e il 14.32% di share, assicurandosi così la vittoria nella fascia serale.

Passando alle altre reti generaliste, Rai2 ha mandato in onda il film Il lago della vendetta, seguito da 626.000 spettatori con uno share del 3.67%. Su Rai3, la trasmissione Presa Diretta ha interessato 819.000 telespettatori, raggiungendo il 4.95% di share. Rete4 ha proposto una puntata di Fuori dal coro, condotta da Mario Giordano, che ha attirato 551.000 spettatori con uno share del 4.46%.

Italia1 ha scelto di trasmettere il film d’avventura Uncharted, che è stato seguito da 789.000 telespettatori e ha registrato uno share del 4.98%. Su La7, il film Il federale ha ottenuto 223.000 spettatori con l’1.36% di share, mentre sul Nove è andata in onda una replica de La Corrida – Remix, condotta da Amadeus, che ha registrato uno share del 2.14% con 279.000 spettatori.

Infine, Tv8 ha trasmesso la gara di MotoGP Catalogna, che ha interessato 506.000 spettatori con uno share del 2.95%. Questo evento sportivo si è confermato un appuntamento seguito dagli appassionati delle due ruote.



