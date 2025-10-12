Chi sono le tre vittime dell’incidente a Ferrara: Eleonora Verri, 41 anni, Omar Hammouch, 27, e Yassine El Maarofi, 19





Tre persone hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 7.30, lungo la statale Adriatica, nel territorio di Ferrara. Le vittime sono Eleonora Verri, 41 anni, di Montesanto (frazione di Voghiera), Omar Hammouch, 27 anni, e Yassine El Maarofi, 19 anni, entrambi residenti nel Ravennate e originari del Marocco.





Lo scontro, particolarmente violento, si è verificato al chilometro 92, tra l’agriturismo “La Sapienza” e lo svincolo per Monestirolo. A essere coinvolte due auto: da un lato la utilitaria guidata da Verri, diretta al lavoro; dall’altro, il veicolo su cui viaggiavano i due giovani insieme ad altri due amici di 22 anni, rimasti feriti. Al momento, la prognosi per i due sopravvissuti è riservata, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Eleonora Verri lavorava come segretaria presso l’azienda agricola “Fratelli Lodi” di Mirabello. Stava raggiungendo la sede aziendale quando si è verificato l’incidente. «Era una persona precisa, una lavoratrice appassionata, sempre sorridente», ha raccontato il titolare dell’azienda al quotidiano Estense. «L’ho salutata ieri pomeriggio. Mi aveva detto che oggi sarebbe arrivata per le 8. Quando non si è presentata, ho iniziato a preoccuparmi. Poi ho saputo dell’incidente, e non potevo crederci».

Numerosi i messaggi di cordoglio. Tra questi anche quello del sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi:

«Stamattina un’altra tragica notizia dalle nostre strade. Oltre a due ragazzi giovanissimi, ha perso la vita Eleonora Verri. Avevamo la stessa età, abbiamo frequentato la stessa scuola media. Un dolore enorme. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze e un forte abbraccio al padre Luciano, figura storica del volontariato sportivo e sociale della frazione di Quartiere».

Il pubblico ministero Sveva Insalata ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti, mentre sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Secondo i primi rilievi, le tre vittime sarebbero decedute sul colpo.



