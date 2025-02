“Chiamatelo magia”: il messaggio aereo per Javier e Helena al Grande Fratello fa impazzire i fan

Nel cuore del Grande Fratello 2025, la storia d’amore tra Javier Martinez e Helena Prestes continua a far parlare di sé, tra emozioni forti e nuovi sviluppi. Nonostante i dubbi iniziali e la riluttanza di Javier a etichettare il loro rapporto, qualcosa sembra essere cambiato tra i due. Recentemente, il pallavolista argentino ha confessato di provare un legame profondo con Helena, pur preferendo non definirlo come una relazione ufficiale. Tuttavia, il pubblico esterno sembra essere sempre più convinto della sincerità dei sentimenti tra i due, tanto da far arrivare un messaggio aereo a sorpresa.





Il messaggio aereo per Javier e Helena

La mattina di giovedì 6 febbraio, gli inquilini del Grande Fratello sono stati sorpresi da un aereo che ha sorvolato il giardino della Casa. Sulle ali dell’aereo un messaggio per Javier e Helena: “H & J ❤️ CALL IT MAGIC, CALL IT TRUE“, ovvero “Helena e Javier ❤️ chiamala magia, chiamala verità”. Questo messaggio ha subito conquistato tutti i presenti, facendo esplodere la gioia tra gli inquilini. Maxime, Stefania, Federico e Chiara, che si trovavano in giardino, hanno prontamente chiamato Javier e Helena per far loro vedere l’inatteso segno di affetto dal pubblico esterno.

Visibilmente emozionati, Javier e Helena non hanno potuto fare a meno di sorridere. “Che bello!”, ha esclamato Javier, avvolgendo Helena in un abbraccio, mentre gli altri concorrenti si univano all’entusiasmo, applaudendo e sorridendo. Helena, felice, ha commentato: “È vero, è pura magia”, confermando ancora una volta che tra loro c’è un sentimento autentico. Prima di concludere, Helena ha voluto ringraziare i fan: “Grazie a tutti”.

La fiducia del pubblico

Il messaggio aereo ha dato ulteriore conferma della sincerità della loro storia, mettendo a tacere i dubbi che ancora circolano intorno alla coppia. In molti ora credono che tra Javier e Helena ci sia davvero qualcosa di speciale, al di là delle possibili speculazioni sul loro rapporto. La reazione del pubblico, che ha manifestato un forte sostegno verso i due concorrenti, conferma il crescente affetto per la loro storia nel Grande Fratello.