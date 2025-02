Chiara e Alfonso al Grande Fratello: crisi in vista? La tensione tra i due cresce

La storia è quella tra Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice , una storia che di alti e di bassi e che, se c’è anche chi dice che è destinata a essere la più discussa e la più combattuta di tutte, certo non manca di suscitare le più calde emozioni. Tra i due gli scontri, le discussioni si sono moltiplicati sempre di più, e già si comincia a discutere di una crisi possibile.





Uno dei momenti più caldi, lo fu quello delle nomination: Alfonso aveva sperato che – suo amico – venisse risparmiato dalle critiche di Chiara ; e quando dovette riconoscere che Chiara glielo nominava per primo, andò su tutte le furie: “Dopo che l’ho combattuto tutti i giorni – gli disse – perché non andavo a prendere a calci Stefania? No! Dai…”. Anche per questo, e poi per cento altri, le incomprensioni tra i due non finiscono qui,, e se ne parla oramai come di franco dissenso.

Quale tua opiniòne su la discussione che li divise due giorni contro, nell’ora del congedo, durante un’intimità passeggera, quando ei volle fare a Chiara un gesto affettuoso. Il gesto fu accolto da Chiara a modo suo, s’intende, c dovette infuriarsi a sua volta. Tutto questo per dire che tra i due qualche nuvola è “corsa sul sereno”, e alquanto più di prima.

Alfonso, deluso, ha affermato di non averla passata giusta, mentre sull’accondiscendenza di Chiara è concajo interpellata, ha detto: “Ero col pensiero per mie faccende, ero un po’ meditabonda, tutto qua!” Per l’accordo non v’era verso e Chiara si sfogò con Zeudi Di Palma dicendole: — Se in quest’ore non avessi accanto Alfonso, mi farei più liberamente coraggio durante la puntata.

E Zeudi diedele ragione: — Infatti non comprende l’importante persona che ha d’incontro. In pubblico, la parte è divisa ; ed avvenne tanta spaccatura di partigiani, che il futuro rimane dubbio. Sicuro è invece che la smania tra i due riuscirà a nutrire i pettegoli ei sentimenti nei capitoli venire del Grande Fratello.