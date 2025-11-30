Chiara e Antonio muoiono a 20 anni nello schianto a Cassano allo Ionio: quattro feriti





Attorno alle 3:30 della notte un grave incidente stradale ha interrotto il silenzio sulla statale Jonica, all’altezza dell’incrocio conosciuto come Stombi — il bivio che collega la statale 534 (Cammarata-Stombi) con la statale 106. Nell’impatto sono rimaste coinvolte una Fiat Panda e un’Alfa Romeo Mito.





Secondo quanto ricostruito, a bordo della Panda viaggiavano quattro giovani, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, tutti residenti a Cassano allo Ionio. Purtroppo, per due di loro ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano: i loro corpi sono stati rinvenuti senza vita. Gli altri due occupanti dell’utilitaria sono stati estratti dalle lamiere dai soccorritori del fuoco e trasportati in ospedale con ferite, almeno in un caso, definite gravi.

I passeggeri della Mito — per quanto visibilmente scossi — non hanno riportato lesioni tali da destare preoccupazione: i sanitari intervenuti sul posto li hanno giudicati in condizioni non critiche.

Le operazioni di soccorso si sono svolte nel cuore della notte. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale medico e forze dell’ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e a gestire il traffico sulla statale. Non è ancora chiaro se lo scontro sia stato causato da un eccesso di velocità, da un errore di guida o da un’eventuale distrazione. Le verifiche in corso cercheranno di ricostruire con precisione la dinamica.

Il tratto della Jonica coinvolto — in provincia di Cosenza — è spesso teatro di incidenti, soprattutto nelle ore notturne, quando la visibilità cala e condizioni di guida possono diventare insidiose. La presenza del bivio di Stombi, con l’intreccio tra due statali, aumenta il rischio di collisioni, soprattutto se le auto transitano a velocità sostenuta o se viaggiatori inesperti sottovalutano l’approccio.



