Chiara Ferragni si esprime sul caso Corona: “Non ho nulla a che fare con ciò che sta emergendo, ma dovevo spiegarmi”

Chiara Ferragni torna a parlare dei rumor sulla sua relazione con Fedez, chiarendo la sua posizione e criticando Fabrizio Corona per le sue dichiarazioni.





Chiara Ferragni è tornata a parlare dei recenti sviluppi riguardanti la sua relazione con Fedez. Intervistata in strada da Pomeriggio Cinque, l’influencer ha voluto chiarire alcune dichiarazioni emerse negli ultimi giorni, rispondendo alle voci diffuse da Fabrizio Corona sul suo conto.

Secondo Chiara, è importante mettere le cose in chiaro quando ci sono malintesi, soprattutto quando si parla della sua vita privata. “Non c’entro niente con tutte le cose che stanno uscendo, ma ogni tanto è giusto mettere le cose in chiaro”, ha affermato, spiegando che, nonostante la sua scelta di rimanere in silenzio su molte questioni, è arrivato un momento in cui doveva rispondere pubblicamente.

Durante l’intervista, Chiara ha anche toccato il tema del suo rapporto con Fedez, commentando il botta e risposta che c’è stato tra loro, alimentato dalle dichiarazioni di Corona. La Ferragni ha ammesso di aver cercato di restare sopra le polemiche nel corso dell’anno, evitando di rispondere alle insinuazioni, ma ha sottolineato che a un certo punto è giusto difendersi e far emergere la verità. Ha inoltre aggiunto che le sue scelte sono state in gran parte influenzate dal desiderio di proteggere la tranquillità dei suoi figli, evitando di coinvolgerli in discussioni pubbliche.

“Spero che questa cosa si concluda velocemente, spero di non dover mai più tornare su questi argomenti”, ha continuato Chiara. “Io quello che dovevo dire l’ho detto e per me è finita qua”. Non ha aggiunto altro riguardo alle parole di Fedez, limitandosi a ribadire quanto già espresso e rimanendo in silenzio sulla loro storia passata.

Il discorso si è poi spostato su un altro tema caldo: la diffida che Chiara Ferragni ha inviato a Fabrizio Corona. La richiesta di risarcimento da oltre 1 milione di euro, seguita a un accordo firmato nel 2023, ha suscitato numerosi commenti. L’avvocato di Corona, Ivano Chiesa, ha confermato che nonostante la diffida, la prossima puntata di Falsissimo andrà comunque online, creando ulteriori attese attorno alla vicenda.

Con queste dichiarazioni, Chiara Ferragni ha chiarito la sua posizione e messo un punto definitivo su un capitolo che, a quanto pare, non è ancora chiuso per tutti.