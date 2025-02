Chiara Ferragni torna alla ribalta: debutta in copertina dopo la pausa con chioma lunga e top minimal

Dopo aver affrontato un anno difficile, caratterizzato dallo scandalo dei pandori Balocco e dalla separazione da Fedez, Chiara Ferragni sembra aver ritrovato la serenità. La sua presenza sui social network è testimone di un rinnovato sorriso e di una nuova energia. Lo scorso weekend, mentre si concedeva una vacanza rilassante nelle Dolomiti, ha utilizzato Instagram per annunciare ai suoi follower che presto sarebbero arrivate importanti novità. Sebbene molti avessero ipotizzato un ritorno alle sfilate, la vera sorpresa è stata rivelata questa mattina: Ferragni ha conquistato la copertina di Elle Romania, segnando il suo ritorno nel mondo della moda.





La nuova avventura di Chiara Ferragni nella moda è stata immortalata dal fotografo Nicholas Fols, che ha realizzato uno shooting esclusivo, mettendo in risalto l’eleganza innata e lo stile distintivo dell’imprenditrice. In dieci scatti, Ferragni ha dimostrato di essere ancora una figura centrale nel panorama fashion, con un look che combina glamour e audacia. Seguita dallo stylist Salvatore Pezzella, ha indossato diversi outfit, spaziando da pantaloni in pelle marroni a reggiseni neri, senza dimenticare maxi trench e abiti effetto nudo.

Per la copertina, Chiara Ferragni ha scelto un look audace che includeva pantaloni di pelle e un reggiseno a triangolo. Negli altri scatti, ha presentato una varietà di stili, tra cui chiodi avvitati e pellicce fluffy, tutti accompagnati da un accessorio distintivo: guanti al gomito in pelle, che hanno aggiunto un tocco di modernità al suo aspetto.

Il servizio fotografico ha avuto anche un forte impatto grazie al beauty look curato dal suo fidato assistente Manuele Mameli. Ferragni ha optato per un trucco dai toni naturali, mentre i capelli sono stati gestiti da Andrea Missiti, che ha creato un’acconciatura selvaggia e d’effetto, caratterizzata da lunghissimi capelli messy. Solo pochi giorni fa, l’imprenditrice aveva sfoggiato una chioma “leonina” grazie all’uso di extension, rivelando oggi che questa trasformazione era legata proprio al suo ritorno in copertina.

La nuova copertina di Elle Romania segna non solo un importante passo nel percorso di Chiara Ferragni, ma potrebbe anche essere un preludio al suo imminente rientro alle sfilate di Milano. Nonostante la pausa dai riflettori, Ferragni ha dimostrato di non aver perso il suo spirito glamour, continuando a essere una figura di riferimento nel mondo della moda.

L’annuncio del suo ritorno ha suscitato grande interesse tra i fan e gli addetti ai lavori, creando aspettative su ciò che Ferragni potrebbe riservare per il futuro. La sua capacità di reinventarsi e di affrontare le sfide con determinazione è stata sempre un punto di forza, e il suo ultimo progetto ne è una chiara dimostrazione.

In un panorama in continua evoluzione come quello della moda, il rientro di Chiara Ferragni rappresenta un segnale positivo, non solo per lei, ma anche per il settore, che ha bisogno di figure carismatiche e influenti. La sua presenza continua a ispirare e a influenzare le nuove generazioni di designer e appassionati di moda.

Con la sua nuova copertina, Ferragni non solo celebra il suo amore per la moda, ma riafferma anche il suo status di icona nel settore. Mentre i fan attendono con ansia ulteriori aggiornamenti sul suo percorso, una cosa è certa: Chiara Ferragni è tornata e non ha intenzione di fermarsi. La sua resilienza e il suo talento continueranno a brillare, portando con sé nuove opportunità e progetti entusiasmanti.