Choc a San Pietro: un uomo commette un gesto irrispettoso davanti all’altare maggiore





Nella mattinata di venerdì 10 ottobre, un uomo ha raggiunto l’altare della Confessione nella basilica di San Pietro e, giunto in cima ai gradini, ha urinato sulla mensa sacra. Il gesto, avvenuto intorno alle 9:30, è stato compiuto sotto gli occhi attoniti dei visitatori presenti in basilica. L’uomo, approfittando di un momento di distrazione del personale di sorveglianza, ha scavalcato le barriere di protezione che circondano l’altare, posto sotto il celebre baldacchino del Bernini, e ha compiuto l’atto di profanazione.





Pochi istanti dopo, alcuni gendarmi in borghese presenti in basilica lo hanno raggiunto e fermato, mentre il personale si affrettava a delimitare l’area e a evacuare i turisti. Nonostante l’intervento tempestivo, il danno era ormai stato arrecato.

Parasite breaks into St. Peter’s Basilica in Vatican and urinates on the altar. pic.twitter.com/l3jvLyJFmH — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 11, 2025

Secondo fonti interne, Papa Leone XIV sarebbe stato informato dell’accaduto e avrebbe espresso profondo sconcerto per quanto avvenuto. Non è escluso che il Pontefice richieda una revisione delle misure di sicurezza all’interno della basilica, al fine di evitare che simili episodi si ripetano.

Non si tratta del primo caso: lo scorso febbraio, un uomo di origini rumene era salito sullo stesso altare, danneggiando alcuni candelabri liturgici. L’episodio di ieri, tuttavia, per modalità e gravità, segna un nuovo livello di oltraggio che ha indignato il mondo cattolico e sollevato interrogativi sull’efficacia dei controlli all’interno del Vaticano.



