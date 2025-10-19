Clamorosa rapina al Louvre: i ladri fuggono con i preziosi di Napoleone





Questa mattina, il Museo del Louvre di Parigi è stato teatro di una rapina audace, con malviventi che si sono introdotti all’interno del celebre museo, portando via gioielli e preziosi prima di fuggire. La notizia è stata confermata dalla ministra della cultura francese, Rachida Dati, che ha fornito dettagli preliminari sull’incidente. I rapinatori avrebbero preso di mira la Galleria Apollo, sottraendo importanti pezzi della collezione di gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice.





Fortunatamente, l’azione criminale non ha comportato scontri a fuoco e non ci sono stati feriti. Dati ha dichiarato: “Questa mattina è avvenuta una rapina all’apertura del museo del Louvre. Non si sono registrati feriti. Sono sul posto insieme alle squadre del museo e alla polizia. Le indagini sono in corso.” In seguito all’incidente, il museo è stato immediatamente chiuso e rimarrà inaccessibile ai visitatori per l’intera giornata. Una comunicazione ufficiale sui social media ha confermato la chiusura, specificando che si tratta di “motivi eccezionali”.

Secondo quanto riportato dal giornale Le Parisien, i rapinatori avrebbero agito nelle prime ore della mattina di oggi, domenica 19 ottobre. I ladri, completamente incappucciati, sono riusciti a entrare nell’edificio dal lato della Senna, dove erano in corso lavori di ristrutturazione, evitando così i sistemi di allerta e la sorveglianza. Utilizzando un montacarichi, sono riusciti a raggiungere direttamente la sala in cui si trovavano i gioielli rubati.

Dopo aver rotto le finestre, almeno due uomini sarebbero entrati nel museo, mentre un terzo si sarebbe mantenuto all’esterno per tenere d’occhio la situazione. I ladri hanno sottratto nove pezzi dalla collezione, tra cui una collana, una spilla, una tiara e altri gioielli. L’ammontare economico del furto è ancora in fase di valutazione, e i dettagli specifici sui pezzi rubati sono in fase di conferma.

Testimoni oculari hanno riferito che i rapinatori hanno agito con grande rapidità, dileguandosi in pochi minuti con il bottino, utilizzando scooter parcheggiati nelle vicinanze per fuggire verso l’autostrada. Secondo una fonte interna al museo, citata da Le Parisien, i ladri non hanno portato via il famoso Regent, un diamante di oltre 140 carati, che fa parte della collezione.

Le autorità stanno ora lavorando per raccogliere informazioni e prove utili per le indagini. La polizia ha avviato un’indagine approfondita per cercare di identificare i responsabili e recuperare i beni rubati. Le immagini delle telecamere di sicurezza del museo e dell’area circostante potrebbero fornire elementi cruciali per ricostruire la dinamica dell’evento.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i visitatori e gli esperti del settore, poiché il Museo del Louvre è una delle istituzioni culturali più importanti e visitate al mondo. La sicurezza dei musei e la protezione del patrimonio culturale sono temi sempre più rilevanti, e questo furto mette in evidenza le vulnerabilità che possono esistere anche in luoghi di alta notorietà.

La ministra Dati e le autorità locali hanno espresso il loro impegno a garantire la sicurezza e la protezione dei beni culturali, sottolineando che verranno adottate misure per prevenire futuri incidenti simili. Mentre le indagini proseguono, il mondo dell’arte e della cultura osserva con attenzione gli sviluppi di questo caso, sperando che i responsabili vengano identificati e portati di fronte alla giustizia.

L’operazione di recupero dei beni rubati e il rafforzamento delle misure di sicurezza nei musei saranno sicuramente al centro dell’attenzione nelle prossime settimane, mentre il Louvre cerca di riprendersi da questo evento sconvolgente. La rapina di oggi rappresenta un duro colpo non solo per il museo, ma anche per la reputazione di Parigi come capitale della cultura e dell’arte.



