Clizia Incorvaia dice addio a Eleonora Giorgi: “Come se fossi ancora nella stanza vicina”

Questa mattina, il mondo del cinema e della televisione italiana ha appreso con tristezza la notizia della morte di Eleonora Giorgi, attrice di 71 anni, nota per il suo talento e la sua carriera. Clizia Incorvaia, nuora dell’attrice e moglie di Paolo Ciavarro, ha voluto rendere omaggio alla suocera attraverso un post su Instagram, accompagnato da un carosello di fotografie che ritraggono la famiglia riunita. La notizia della scomparsa di Eleonora Giorgi arriva dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas, che l’attrice stava affrontando con coraggio.





Nel suo messaggio, Clizia Incorvaia ha citato una poesia di Henry Scott Holland, intitolata “La morte non è niente”, per esprimere il suo dolore e la sua gratitudine per i momenti trascorsi insieme. Nel post, ha riportato le parole significative del poeta: “La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte”. Questa citazione riflette il desiderio di Clizia di mantenere vivo il ricordo della suocera, sottolineando che, nonostante la sua assenza fisica, Eleonora continuerà a vivere nei cuori dei suoi cari.

La poesia prosegue con frasi toccanti che esprimono l’idea che la morte non segna la fine di un legame affettivo. “Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato”, scrive Clizia, evidenziando l’importanza di mantenere viva la memoria e l’amore che unisce le persone, anche dopo la morte.

Eleonora Giorgi era ricoverata presso la clinica Paideia di Roma, dove ha ricevuto le cure necessarie durante la sua malattia. I suoi figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, le sono stati vicini fino alla fine, supportandola in questo difficile percorso e accompagnandola nei suoi ultimi mesi di vita. La presenza dei familiari è stata fondamentale per Eleonora, che ha potuto affrontare la malattia circondata dall’affetto dei suoi cari.

La notizia della sua morte ha colpito non solo la famiglia, ma anche il pubblico e i colleghi del mondo dello spettacolo. Molti hanno espresso il loro cordoglio e la loro ammirazione per l’attrice, che ha lasciato un segno indelebile nel panorama cinematografico italiano. Tra coloro che hanno voluto ricordarla c’è anche Carlo Verdone, che ha condiviso un messaggio di affetto e stima, definendola “un esempio di vita” e sottolineando l’importanza della loro amicizia.

Eleonora Giorgi è stata un’icona del cinema italiano, con una carriera che ha attraversato diverse decadi. La sua versatilità e il suo talento l’hanno portata a interpretare ruoli memorabili in film e serie TV, conquistando il cuore di generazioni di spettatori. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il settore, che piange una delle sue stelle più luminose.

Il post di Clizia Incorvaia ha suscitato una forte reazione tra i follower, molti dei quali hanno condiviso i loro pensieri e le loro condoglianze. L’uso della poesia di Henry Scott Holland ha toccato le corde emotive di molti, che si sono ritrovati nelle parole di conforto e speranza espresse dalla nuora di Eleonora.

Mentre la famiglia affronta questo momento di dolore, il ricordo di Eleonora Giorgi vivrà attraverso le sue opere e nei cuori di chi l’ha amata. Le immagini condivise da Clizia su Instagram mostrano non solo la bellezza dei momenti passati insieme, ma anche la forza dei legami familiari che trascendono la vita stessa.