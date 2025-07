Clizia Incorvaia ricorda la suocera Eleonora Giorgi: “Mi sento persa, non riesco a trovarti e sono triste”

Sono trascorsi quasi quattro mesi dalla scomparsa di Eleonora Giorgi, attrice e madre di Paolo Ciavarro, e la nuora Clizia Incorvaia ha deciso di omaggiarla con un post su Instagram. Attraverso alcune fotografie che le ritraggono insieme, Clizia ha condiviso il suo dolore e i sentimenti contrastanti che prova pensando alla suocera, scomparsa lo scorso 3 marzo a causa di complicazioni legate a un tumore al pancreas.





Nel suo messaggio, Clizia ha scritto: “Sono giorni che ti cerco, che vorrei chiamarti o scriverti che mi manca la tua voce, i tuoi consigli, il tuo sorriso, mi manca la mia complice! Ti cerco e non ti trovo e mi sento triste ma anche felice di averti avuta nella mia vita e sono frustrata.” Parole che trasmettono non solo il dolore per la perdita, ma anche la gratitudine per il rapporto speciale che le univa.

La relazione tra Clizia Incorvaia e Eleonora Giorgi è stata sempre molto stretta. Durante un’intervista rilasciata a “Verissimo” poco dopo la scomparsa dell’attrice, Clizia aveva raccontato quanto importante fosse stato il supporto della suocera nella sua vita personale e sentimentale. “Lei mi capiva meglio di chiunque, è stato un rapporto intensissimo. Devo ancora elaborare il lutto, mi sento fortunata perché so di averla avuta al mio fianco,” aveva dichiarato.

Eleonora Giorgi, oltre a essere una figura di riferimento per Clizia, aveva avuto un ruolo determinante anche nella relazione tra il figlio Paolo Ciavarro e la compagna. La coppia, che ha affrontato le sfide della genitorialità con la nascita del piccolo Gabriele, ha trovato nella madre di Paolo un sostegno prezioso. “Un figlio fa vacillare la coppia, la mette a dura prova. Lei ci disse ‘Non dimenticate mai di essere amanti, complici’. Ci organizzò il viaggio a Parigi,” ha ricordato Clizia, sottolineando l’importanza dei consigli della suocera.

Il legame tra le due donne era nato fin dai primi momenti della relazione tra Clizia e Paolo, quando Eleonora Giorgi si era dimostrata una delle poche persone a sostenere apertamente il loro amore. “Lei è sempre stata priva di pregiudizi, è stata l’unica a non etichettarmi perché era libera. Mi faceva sentire accettata,” ha raccontato Clizia, evidenziando come l’attrice condividesse con lei esperienze di vita simili.

La perdita di Eleonora Giorgi rappresenta una ferita ancora aperta per la famiglia. Tuttavia, Clizia Incorvaia cerca conforto nei ricordi felici condivisi con la suocera: “Mi rifugio così in pensieri felici di noi per trovare sollievo e forza. Grazie Ele.”

L’attrice, scomparsa a 71 anni, lascia un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia ma anche nel cuore di chi l’ha conosciuta e amata. La sua assenza si fa sentire ogni giorno, ma il ricordo del suo carattere libero e della sua capacità di accogliere senza giudizio continua a vivere attraverso le parole e i gesti di chi le è stato vicino.