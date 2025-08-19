Colpito da “mucca pazza fulminante”, muore imprenditore veneto dopo breve ricovero





Il 12 agosto, Edoardo Righetto, un imprenditore di 61 anni, è morto all’ospedale di Padova dopo essere stato ricoverato tre giorni prima per un’encefalopatia da prioni. Questa malattia è causata da particelle infettive composte da proteine prive di materiale genetico e può portare a gravi malattie neurodegenerative sia negli esseri umani sia negli animali. Come riportato dal Corriere Veneto, si tratta di una patologia molto rara, con un’incidenza di uno o due casi per milione di persone all’anno.





L’encefalopatia da prioni ha guadagnato notorietà negli ultimi due decenni, soprattutto a causa dell’epidemia di “mucca pazza”, la quale ha evidenziato i rischi legati al consumo di carne contaminata. La forma più comune di questa malattia è la malattia di Creutzfeldt-Jakob, e una delle sue varianti è associata alla trasmissione attraverso l’ingestione di carne infetta. Per confermare se la patologia di Righetto fosse effettivamente causata da questa forma di encefalopatia, sarà necessario attendere alcuni mesi per l’esame neuropatologico sul cervello.

I sintomi dell’encefalopatia hanno iniziato a manifestarsi circa un anno fa. Righetto aveva inizialmente avvertito dolori a un piede, che lo portavano a zoppicare. Tra novembre e dicembre del 2024, la sua condizione è peggiorata, con episodi di temporanea perdita di memoria e difficoltà nel controllo del lato destro del corpo. Il 14 luglio, dopo una serie di esami, è giunta la diagnosi devastante: Righetto era affetto da encefalopatia da prioni e aveva un’aspettativa di vita di massimo due mesi.

Dopo la diagnosi, le condizioni di Righetto sono rapidamente deteriorate, più velocemente di quanto inizialmente previsto dai medici. Il 9 agosto, ha subito una grave crisi respiratoria, che ha segnato un ulteriore aggravamento della sua salute. Tre giorni dopo, il 12 agosto, Edoardo Righetto è deceduto in ospedale, lasciando un vuoto significativo nella sua comunità e tra coloro che lo conoscevano.

L’encefalopatia da prioni è una malattia complessa e difficile da diagnosticare, spesso identificata solo in fase avanzata. Questo tipo di malattie neurodegenerative richiede un approccio multidisciplinare per la gestione dei sintomi e il supporto ai pazienti e alle loro famiglie. La rarità di tali patologie rende anche difficile la ricerca e lo sviluppo di trattamenti efficaci, sottolineando l’importanza della consapevolezza e della prevenzione.

La morte di Righetto ha riacceso l’attenzione su queste malattie rare e sulle sfide associate alla loro diagnosi e trattamento. La comunità medica è in attesa dei risultati degli esami neuropatologici, che potrebbero fornire ulteriori chiarimenti sulla natura della sua malattia e sulla possibilità di trasmissione. Fino ad allora, la famiglia e gli amici di Edoardo Righetto piangono la perdita di un uomo che ha affrontato la malattia con coraggio e determinazione.



