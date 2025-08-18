Colpito da un fulmine e sbalzato dalla moto in Salento: morto 42enne romano in vacanza





Un tragico incidente ha scosso il Basso Salento: un uomo di 42 anni, identificato come Marco Zampilli, è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre viaggiava sulla sua moto lungo la statale 275, nel tratto che collega Nociglia a Surano. Originario di Roma, il motociclista si trovava in Puglia per una vacanza e stava esplorando la regione a bordo della sua motocicletta Bmw enduro.





L’incidente è avvenuto durante un temporale che si era abbattuto sulla zona. La scarica elettrica lo ha raggiunto direttamente, causandone la caduta dalla moto e la folgorazione. Alcuni passanti presenti sul posto hanno assistito alla scena e hanno tentato immediatamente di prestare soccorso. Tuttavia, nonostante i loro sforzi e l’intervento tempestivo dei Carabinieri di Nociglia e del personale sanitario del 118, per Marco Zampilli non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo.

Secondo quanto riportato, il punto in cui si è verificata la tragedia si trova vicino a una lapide che ricorda un altro incidente mortale avvenuto in circostanze simili molti anni fa. Un dettaglio che aggiunge un’ulteriore nota di tristezza a questa vicenda.

Il caso di Marco Zampilli non è l’unico episodio recente legato ai fulmini. Proprio il giorno precedente, domenica 17 agosto, un ragazzo di 15 anni è stato colpito da un fulmine mentre si trovava in montagna nel territorio di Teramo, in Abruzzo. Il giovane era in compagnia del padre quando le condizioni meteorologiche sono peggiorate improvvisamente, portando a una situazione drammatica.

Il soccorso del ragazzo è stato complicato dalle difficili condizioni atmosferiche, che includevano una violenta grandinata. Gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, coadiuvati dall’elisoccorso dell’Aquila, hanno lavorato intensamente per stabilizzare il giovane sul posto prima di trasportarlo d’urgenza al reparto di Rianimazione dell’ospedale dell’Aquila. Nella mattinata successiva, il ragazzo è stato trasferito con un’eliambulanza del 118 a Roma, presso una struttura ospedaliera specializzata.

Questi due eventi ravvicinati sottolineano la pericolosità dei temporali estivi e la necessità di prestare massima attenzione alle condizioni meteorologiche, soprattutto quando ci si trova all’aperto o in viaggio. I fulmini, pur essendo fenomeni naturali spettacolari, possono risultare estremamente letali.

La comunità locale del Basso Salento è rimasta profondamente colpita dalla morte di Marco Zampilli, che aveva scelto questa terra per trascorrere momenti di svago e relax. La sua passione per i viaggi in moto lo aveva portato a esplorare le bellezze della Puglia, ma il destino ha voluto che questa avventura si concludesse tragicamente.

Le autorità continuano a monitorare le condizioni meteorologiche e invitano la popolazione a seguire le indicazioni di sicurezza durante i temporali. In particolare, si raccomanda di evitare spazi aperti e zone elevate, come montagne o strade senza protezioni, dove il rischio di essere colpiti da un fulmine è maggiore.



