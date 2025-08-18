Colpito da un fulmine mentre si trovava nel Teramano: 15enne lotta tra la vita e la morte





Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 17 agosto, in località Coppo, nel comune di Crognaleto, situato nella provincia di Teramo. Un adolescente di 15 anni è stato colpito da un fulmine durante un violento temporale che ha interessato le zone interne dell’Abruzzo. L’episodio ha avuto luogo nei pressi del Monte di Mezzo, vicino al Lago di Campotosto.





Il giovane si trovava insieme al padre quando la scarica elettrica lo ha colpito. È stato proprio il genitore a lanciare l’allarme e a richiedere l’intervento dei soccorsi. Sul posto è giunto il personale sanitario del 118, che ha immediatamente stabilizzato il ragazzo prima di trasportarlo con l’elisoccorso all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, in codice rosso. Attualmente, il 15enne è ricoverato nel reparto di rianimazione e le sue condizioni sono definite gravissime. La prognosi rimane riservata.

Le operazioni di soccorso sono state particolarmente impegnative a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Il tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Abruzzo, a bordo dell’elisoccorso dell’Aquila, ha dovuto affrontare una violenta grandinata che ha complicato ulteriormente gli interventi. Anche le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo per supportare le operazioni e raccogliere informazioni sull’accaduto.

Non è la prima volta che episodi simili si verificano in Italia durante condizioni atmosferiche estreme. Solo ieri, sabato 16 agosto, sei persone sono rimaste leggermente ferite a Palinuro, in provincia di Salerno, a causa delle scariche elettriche provocate da un temporale che ha colpito la zona delle Saline. In un altro caso avvenuto due settimane fa, un uomo di 70 anni era stato colpito da un fulmine sulla spiaggia di Pontedoro a Piombino, in Toscana. L’intervento tempestivo dei soccorritori aveva permesso di rianimarlo dopo circa 30 minuti, salvandogli la vita.

La giornata odierna ha visto anche altri interventi da parte del Soccorso Alpino, sempre legati al maltempo che ha interessato l’area. A Campo Felice, una donna è stata soccorsa dopo essersi ferita a una gamba, mentre due alpinisti sono stati bloccati sul Gran Sasso a causa delle difficili condizioni meteorologiche.

Le autorità locali e i servizi di emergenza continuano a monitorare la situazione, sottolineando l’importanza di evitare zone esposte durante i temporali e di seguire le indicazioni fornite dalle previsioni meteo. Il caso del giovane di Crognaleto rappresenta un ulteriore monito sui rischi legati ai fenomeni atmosferici estremi, che possono avere conseguenze drammatiche per chi si trova all’aperto.

La comunità locale si è stretta attorno alla famiglia del ragazzo, esprimendo solidarietà e speranza per una pronta ripresa. Nel frattempo, i medici dell’ospedale San Salvatore stanno facendo tutto il possibile per stabilizzare le condizioni del giovane e garantirgli le cure necessarie.

Questo episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della prudenza durante condizioni meteorologiche avverse e la necessità di adottare comportamenti responsabili per evitare situazioni potenzialmente pericolose.



