Colpito da un infarto durante una festa, Danilo muore a 24 anni

Un arresto cardiaco ha stroncato la vita di Danilo Greotti, un giovane di soli 24 anni originario di Gussago, in provincia di Brescia. L’incidente è avvenuto durante una festa a Garvelines, cittadina del nord della Francia, dove Danilo risiedeva per motivi di lavoro. Dopo il decesso, il corpo del giovane è rientrato in Franciacorta solo nelle ultime ore, una volta che le autorità francesi hanno completato gli accertamenti e concesso il nullaosta per il trasferimento della salma.





Danilo, che aveva conseguito il diploma presso una scuola alberghiera, si era trasferito in Francia per intraprendere una carriera nel settore della ristorazione. Grazie al suo talento e alla sua dedizione, era diventato un barman molto apprezzato, guadagnandosi la stima di colleghi e clienti. La sua giovane età non ha impedito a Danilo di farsi notare nel suo campo, dove ha lavorato con passione e impegno.

I funerali di Danilo Greotti si svolgeranno mercoledì 5 marzo alle 14.30 presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Gussago. In questa occasione, familiari, amici e membri della comunità si riuniranno per dare l’ultimo saluto al giovane. Attualmente, la salma è custodita presso la Fondazione Richiedei, da dove partirà il corteo funebre.

La perdita di Danilo ha colpito profondamente i suoi genitori, Ingrid e Marco, e le sue sorelle, Karolain e Linda. Le sorelle hanno condiviso messaggi toccanti, esprimendo il loro immenso dolore. Linda, in particolare, ha scritto: “Spero tu possa trovare la pace che cercavi perché te la meriti, non ho parole per esprimere il dolore che provo”. La sua lettera è un chiaro riflesso dell’affetto e della mancanza che la famiglia sta vivendo.

Karolain, anch’essa profondamente colpita dalla tragedia, ha espresso il suo incredulità con queste parole: “Non mi sembra vero che non ci sei più, non sarò mai più la stessa. Spero solo che sia il sogno più brutto della mia vita e che quando mi sveglierò tu sarai con me”. Tali dichiarazioni mettono in luce il legame profondo che univa Danilo alla sua famiglia.

La comunità di Gussago ha manifestato grande vicinanza alla famiglia in questo momento di lutto. Il sindaco, Giovanni Coccoli, ha ricordato Danilo con affetto, raccontando un incontro avvenuto poco prima della sua partenza per la Francia: “Lo avevo incontrato due settimane fa mentre correva. Poi è tornato in Francia. È una notizia che ha colpito profondamente la nostra comunità”. Le parole del sindaco evidenziano quanto Danilo fosse integrato e amato nel suo paese d’origine.

Oltre al suo lavoro come barman, Danilo sarà ricordato per la sua personalità solare e il sogno di diventare cantante. La sua vita, sebbene breve, è stata caratterizzata da passione e determinazione. La comunità locale lo ricorderà come un ragazzo che ha sempre affrontato le sfide con un sorriso e un atteggiamento positivo.