Colpo di scena al Grande Fratello: Simona Ventura annuncia un’uscita improvvisa, la Casa si stringe negli abbracci





Il Grande Fratello ha fatto il suo ritorno con una diretta avvincente lunedì 20 ottobre 2025, catturando l’attenzione di milioni di telespettatori. La serata ha offerto un mix di emozioni, tensioni e colpi di scena, regalando momenti toccanti e discussioni animate. Tra gli eventi più significativi, il rientro di Anita Mazzotta dopo un lutto familiare e l’improvvisa eliminazione di uno dei concorrenti più controversi hanno segnato la puntata, trasformandola in un racconto ricco di intensità e sentimenti contrastanti.





Anita è stata la protagonista della prima parte della serata, rientrando nella Casa dopo la perdita della madre. Il suo ingresso è stato accolto da lacrime, applausi e abbracci, creando un momento di grande commozione. “Mi siete mancati tanto. Sono stati giorni difficili, ma adesso sono di nuovo a casa. Ho chiesto io di tornare nella Casa perché, può essere comprensibile o meno come scelta, ma tutti voi lo sapete che è una promessa. Era una volontà della mia mamma e anche mia. Per quanto possa sembrare assurdo, l’unica cosa che voglio ora è rinchiudermi in questa bolla, con tutti voi, e non pensare al fuori. Ci penserò più avanti”, ha dichiarato Anita, visibilmente provata ma determinata a mantenere la promessa fatta alla madre.

Dopo il commovente rientro, l’attenzione si è spostata sulle dinamiche amorose che animano la Casa. Tra sguardi e battute, è emersa una nuova rivalità che ha come protagonista la bellissima Rasha, contesa tra Omer e King Rana. Questo triangolo ha diviso il pubblico e suscitato discussioni accese in studio, dove anche Sonia Bruganelli ha espresso il suo sostegno per Francesco, definito “il nuovo Patrick” da Ascanio.

La serata ha toccato uno dei momenti più significativi della storia del programma con il racconto di Ivana Castorina, che ha condiviso la sua esperienza di transizione. Ha parlato delle sfide affrontate e della rinascita che l’ha portata a diventare la donna che è oggi. “Se riuscissi a far cambiare idea solo a un genitore di figli che vogliono affrontare un percorso del genere, avrei vinto il mio Grande Fratello”, ha affermato con voce rotta dall’emozione. L’incontro con il marito Tony, che è entrato nella Casa durante un freeze collettivo, ha toccato il cuore di tutti: “Ti sei liberata di questo mostro, ti stramo. Sono orgoglioso di te, sei tutta la mia vita”.

Nella seconda parte della puntata, la conduttrice Simona Ventura ha annunciato un televoto flash, una decisione che ha creato tensione tra i concorrenti, già provati dalla convivenza forzata. Bena, già in nomination, è stato affiancato da altri tre concorrenti scelti dal pubblico attraverso un sondaggio social, indirizzato ai più “trasparenti” del gruppo, cioè a coloro che si sono esposti di meno. L’atmosfera si è fatta tesa, anche a causa dei commenti incisivi degli opinionisti. “La grande paura non è essere giudicati, ma essere trasparenti come siete stati tutti voi in queste settimane. Cantate di meno ed esponetevi di più. Questo gioco lo state facendo diventare una scampagnata tra amici”, ha affermato Ascanio, scatenando un acceso dibattito con Matteo, che ha risposto con frustrazione: “È l’ultima settimana, poi vado via”.

Per riportare un po’ di calma, Sonia Bruganelli ha invitato tutti a vivere l’esperienza con maggiore autenticità: “Quello che vogliamo dirvi è che avete tanta vita da raccontare, non perdete il vostro tempo perché quest’anno dura tre mesi e quando siete fuori non potrete farlo più”. Questo monito ha lasciato un segno in una serata già carica di emozioni.

Il televoto ha portato all’eliminazione di Bena, che ha ricevuto solo il 21% delle preferenze. A salvarsi, invece, è stato Mattia con il 35%, seguito da Flaminia e Matteo, entrambi al 33%. Alla fine della puntata, Simona Ventura ha annunciato i nuovi nominati: Benedetta, Matteo e Rasha. Questi concorrenti si contenderanno la permanenza nella Casa in vista della prossima puntata di lunedì 27 ottobre, quando il pubblico avrà l’opportunità di decidere chi merita di continuare il gioco e chi dovrà abbandonare definitivamente il sogno del Grande Fratello. La serata ha, dunque, unito lacrime, tensioni e sorprese, dimostrando che questa edizione del reality più seguito d’Italia è pronta a regalare ulteriori emozioni.



