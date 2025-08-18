Colpo di scena: Sinner si ritira in finale con Alcaraz, “Mi sento troppo male per continuare”





Jannik Sinner ha dovuto ritirarsi dalla finale del torneo di Cincinnati contro Carlos Alcaraz sul punteggio di 0-5 nel primo set, dopo un avvio drammatico in cui sono apparsi subito chiari i suoi problemi fisici. Una decisione inevitabile per il numero uno del mondo, che ha lasciato il campo visibilmente provato.





Sin dai primissimi scambi è apparso evidente che Sinner non fosse nelle condizioni ideali per affrontare l’incontro. Già nei primi game il suo linguaggio del corpo mostrava segnali inequivocabili di disagio: movimenti rallentati, reazioni lente e difficoltà evidenti nello spostamento laterale. Dopo aver subito un immediato break in apertura, l’azzurro ha continuato a faticare sotto ogni aspetto del gioco, senza riuscire a contenere la pressione imposta da Alcaraz, in forma e concentrato sin dall’inizio.

Il punteggio è rapidamente scivolato sul 5-0 in favore dello spagnolo. Durante il cambio campo, dopo aver incassato il terzo break consecutivo, Sinner si è rivolto al fisioterapista e al medico del torneo per un rapido controllo. È stato in quell’occasione che ha riferito di sentirsi “troppo male” per poter continuare, spiegando di non riuscire a muoversi adeguatamente. La decisione del ritiro è arrivata pochi secondi dopo.

La scena si è conclusa con Sinner che si è diretto verso il suo avversario per spiegare personalmente la situazione. Da parte sua, Alcaraz ha accolto con sportività il gesto, visibilmente dispiaciuto per l’epilogo della partita. Il pubblico presente allo stadio ha reagito con rispetto e applausi per entrambi i giocatori, comprendendo la delicatezza del momento.

Nel post-partita, diverse fonti vicine al team di Sinner hanno lasciato intendere che già alla vigilia non tutto fosse sotto controllo. Il silenzio dello staff nei primi minuti dell’incontro aveva alimentato i sospetti di una condizione precaria, forse peggiorata durante il riscaldamento o addirittura nei giorni precedenti alla finale. La scelta di scendere comunque in campo sarebbe stata dettata dal rispetto verso i tifosi e lo stesso Alcaraz, in una finale attesissima che ha attirato l’attenzione del mondo del tennis.

Il torneo di Cincinnati era particolarmente significativo in ottica classifica ATP, con Sinner che puntava a consolidare la sua posizione di vertice e Alcaraz determinato a ridurre il gap in vista degli US Open. Questo risultato, seppur influenzato da un ritiro, segna un punto importante nella corsa tra i due giovani protagonisti del circuito mondiale.



