Colto da malore al funerale del figlio, padre 61enne muore davanti ai familiari





Un dramma senza precedenti ha travolto una famiglia nel Nord Est dell’Inghilterra, lasciando un segno indelebile nella comunità di Teesside. Durante il funerale di David Beilicki, un uomo di 41 anni recentemente scomparso, il padre Norman White, di 61 anni, ha perso la vita in circostanze tragiche. L’episodio si è verificato mentre la bara del figlio veniva portata nella cappella di San Bede, presso il crematorio locale.





Secondo quanto riportato, Norman White sarebbe stato colto da un infarto fulminante proprio davanti ai familiari e agli amici riuniti per dare l’ultimo saluto a David. Nonostante gli immediati tentativi di rianimazione da parte dei paramedici e il trasporto d’urgenza in ospedale, l’uomo non è sopravvissuto. “Non aveva mai avuto problemi cardiaci”, ha dichiarato la figlia Chantelle, che ha ipotizzato che la causa della morte possa essere legata al dolore insostenibile per la perdita del figlio. “Credo sia morto di crepacuore”, ha aggiunto.

La tragedia di David Beilicki risale al 31 luglio, quando il 41enne è stato trovato senza vita sul divano di un parente. L’uomo aveva affrontato per anni una difficile battaglia contro la tossicodipendenza, ma negli ultimi tempi sembrava aver intrapreso un percorso di miglioramento. Secondo la sorella Chantelle, David stava riducendo l’uso di sostanze e cercava di ricostruire la sua vita. “Quello che è successo sembra un film, una tragedia che nessuno potrebbe mai immaginare”, ha dichiarato la donna, ancora profondamente scossa.

La data della morte di David ha coinciso con un anniversario già doloroso per la famiglia: dieci anni prima, i suoi due gemellini erano nati senza vita, un evento che aveva segnato profondamente tutti i suoi cari. Questo lutto si aggiunge ora a una serie di perdite devastanti che hanno lasciato la famiglia in uno stato di disperazione.

Il giorno del funerale, la famiglia si era riunita nella cappella per rendere omaggio a David. “Mi sono voltata e ho chiesto: dov’è papà?”, ha raccontato Chantelle, descrivendo il momento in cui si è resa conto che qualcosa non andava. Poco dopo, le è stato comunicato che Norman era collassato. La cappella è stata evacuata e i tentativi di soccorso sono stati immediati, ma purtroppo inutili. Norman White, padre di sette figli e figura molto stimata nella comunità locale, è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

La famiglia ora si trova ad affrontare un doppio lutto che ha lasciato tutti in uno stato di profondo smarrimento. “David aveva un cuore grande come l’oceano. Ci manca immensamente”, ha detto Chantelle, ricordando il fratello come una persona generosa e affettuosa. David, che era padre di due bambini piccoli, lascia un vuoto enorme non solo nella sua famiglia ma anche tra coloro che lo conoscevano.

Anche la perdita di Norman White ha avuto un impatto significativo sulla comunità locale. Appassionato di boxe e allenatore di giovani atleti, Norman era una figura rispettata e benvoluta. Pur essendo una persona riservata, il suo impegno nel sostenere i giovani lo aveva reso un punto di riferimento per molti. “Era mio padre, e lo idolatravo”, ha dichiarato la figlia Chantelle, sottolineando il legame speciale che aveva con lui.

Le settimane successive alle due tragiche perdite sono state caratterizzate da uno stato di shock e incredulità per la famiglia. “La casa non è più la stessa senza di lui”, ha affermato Chantelle, riferendosi al vuoto lasciato da suo fratello. Anche i figli di David stanno affrontando momenti difficili: “I miei bambini sono devastati”, ha aggiunto.

Questa doppia tragedia ha colpito duramente una famiglia già provata da anni di difficoltà e lutti. La comunità di Teesside si è stretta intorno ai parenti delle vittime, offrendo supporto e conforto in questo momento così difficile. Tuttavia, il dolore per le perdite subite rimane profondo e difficile da superare.

Mentre la famiglia cerca di elaborare quanto accaduto, il ricordo di David Beilicki e Norman White rimane vivo nei cuori di chi li ha conosciuti e amati.



