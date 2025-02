Colto in flagrante mentre deruba una donna a Roma: la scorta del ministro Lollobrigida lo ferma e lo consegna alla polizia

Un ladro sorpreso a rubare in centro a Roma è stato arrestato dalla scorta del ministro Francesco Lollobrigida, che ha evitato il furto e bloccato l’uomo

I fatti si sono svolti ieri, lunedì 3 febbraio 2025, intorno alle ore 14, in Largo Santa Susanna, una zona centralissima di Roma, a pochi passi dalla stazione Termini e piazza Barberini. Un uomo di 31 anni stava cercando di scippare una donna, ma è stato sorpreso in flagrante dalla scorta del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Gli agenti, che stavano passando in zona, hanno notato la scena e sono intervenuti immediatamente per bloccare il ladro.





Il giovane ladro, che aveva puntato una donna italiana, stava per rubarle il portafoglio quando gli agenti della scorta sono intervenuti. Insieme a lui c’era anche un complice, che però è riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce mentre il furto era in corso.

Gli agenti della scorta, allertati dai carabinieri del servizio di protezione del ministro, hanno prontamente avvisato il Nucleo Radiomobile dei carabinieri. I militari, giunti rapidamente sul posto, hanno bloccato l’uomo, che è risultato essere incensurato.

Il processo per il tentato furto

Dopo l’arresto, il ladro è stato portato in aula per l’udienza di convalida presso il tribunale di piazzale Clodio, dove i giudici hanno disposto il rinvio a processo per il mese di giugno. Nonostante il reato di tentato furto, l’uomo è stato rimesso in libertà in attesa del processo.

Un intervento tempestivo e un’azione coordinata hanno permesso di evitare un furto e hanno portato alla rapida cattura di un malintenzionato nel cuore di Roma.