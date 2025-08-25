Come finisce L’altra faccia della verità (2024): spiegazione finale





Allora, “L’altra faccia della verità” su Tv8, uscito nel 2024, lo dirige questa Paula Elle (non proprio un nome che senti tutti i giorni, eh?).





Il film? Mischia un po’ di dramma e thriller, roba tipo “La verità su mia madre” se vi ricordate quel pasticcio lì. Al centro della storia c’è Ellie, una teenager che—sorpresa sorpresa—si trova invischiata in un casino dopo che la sua amica tira le cuoia in circostanze super losche.

E qui parte tutto: Ellie inizia a scavare e viene fuori che la madre, Marion, ha un passato bello pesante, di quelli che ti fanno rivalutare il concetto di “mamma modello”.

Nel cast ci sono Matreya Scarrwener (che nome, eh?), Lauren K. Robek, e pure Khamisa Wilsher, tanto per far scena.

Insomma: Ellie, dopo il funerale della sua amica, non riesce a stare ferma. Inizia a ficcare il naso dappertutto, e a ogni passo trova un segreto peggio dell’altro. Tipo, la madre che sembra uscita da un episodio di “Criminal Minds”. Marion nasconde un passato da brividi, e man mano che le bugie vengono fuori, Ellie capisce che forse la prossima sulla lista nera potrà essere proprio lei. Quindi si mette a indagare, come in uno di quei vecchi film anni ’90 dove i ragazzi fanno tutto tranne che chiedere aiuto agli adulti.

Arrivati al finale, oh, che colpo di scena: Marion era davvero invischiata nella morte dell’amica, ma—plot twist—lo faceva per proteggere Ellie da uno psicopatico collegato al suo passato misterioso. Quindi, niente, la tensione si scioglie, madre e figlia si abbracciano, fanno pace e cercano di rimettere insieme i pezzi. Ellie poi se ne va pure al college, sperando che il karma le dia una tregua.

Ecco il cast, così non ve lo dimenticate:

– Matreya Scarrwener è Ellie

– Lauren K. Robek è Marion

– Emily Giannozio fa Nancy

– Roark Critchlow è Nathan

– Khamisa Wilsher interpreta Isla

– Spencer Borgeson è Simon

– Beth Fotheringham è Carla

Non proprio roba da Oscar, ma se volete un thriller leggero col twist familiare, può andare. Tanto su Tv8 non si rischia mai troppo.



