“Come ti permetti!” – rissa verbale da Formigli: l’ospite lo affronta in diretta sul tema Gaza





Nonostante la guerra a Gaza e la situazione in Medio Oriente abbiano raggiunto una complicata e fragile tregua (per parlare di pace duratura sarà opportuno attendere qualche mese), il conflitto verbale continua, soprattutto nei talk show televisivi italiani.





A Piazzapulita, su La7, la discussione tra il conduttore Corrado Formigli e l’ospite in collegamento Italo Bocchino degenera rapidamente, trasformandosi in una questione personale.

“Quando critica Israele, è un antisionista”, insinua Bocchino. “No, lei sbaglia, non sono antisionista, lei non è preparato”, replica Formigli, visibilmente irritato e con il volto arrossato. “Sono contro Bibi Netanyahu e contro questa guerra. Non sono contro lo Stato di Israele né contro la sua esistenza. Sono contro l’occupazione israeliana al di fuori dei confini stabiliti dai trattati del 1967 e contro l’eccidio avvenuto a Gaza. Punto”. Marianna Aprile, presente in studio, annuisce in segno di approvazione. (VIDEO)

Rissa Formigli Vs Bocchino pic.twitter.com/GYXbeCpmgY — DC News (@DNews10443) October 17, 2025



