Comunicazione ai concorrenti. Grande Fratello: prima puntata e già casino





E niente, il Grande Fratello 2025 è finalmente partito. Prime luci, prime urla, solito delirio. È andata in onda lunedì 29 settembre su Canale 5, e stavolta al timone c’è Simona Ventura – sì, proprio lei, mica pizza e fichi. Prima puntata, nuovo inizio, e pure anniversario: sono 25 anni che questo show ci fa spiare nella vita degli altri (che poi, chi l’avrebbe mai detto che sarebbe durato così tanto?).





La Ventura entra in studio tra applausi e pacche sulle spalle, tutta emozionata. E subito butta lì la frase da incorniciare: “Siamo qui a festeggiare i primi 25 anni del GF. Il suo Giubileo”. Poi un pensiero pure per Signorini – cioè, Alfonso, che negli ultimi anni ha fatto il bello e il cattivo tempo nelle edizioni VIP. Passaggio di testimone, insomma.

E ovviamente non potevano mancare i concorrenti. I primi a varcare la mitica porta rossa sono Anita, Donatella, Omer e Francesca (che si porta pure il figlio Simone, così per non farsi mancare niente). Poi via via arrivano anche Benedetta, Giulia (anzi, due Giulie: la quota “nomi ricorrenti” è salva), Matteo, Domenico, Grazia, Francesco e Jonas. Prima sfilata, prime impressioni random… chi simpatico, chi già antipatico a pelle, come sempre.

A proposito di “vecchie glorie”, quest’anno puntano tutto sul ritorno alle origini. Accanto a Simona ci sono tre volti storici: Cristina Plevani (la vincitrice della primissima edizione, mitica), Floriana Secondi (sempre sopra le righe: “Ero così ansiosa di tornare che mi sono vestita da sposa”, ha sparato… e vabbè) e Ascanio Pacelli. E poi Tommy Vee sul palco e, momento lacrimuccia, il ricordo di Pietro Taricone – chi se lo dimentica? Terzo classificato, storia d’amore nella casa… insomma, leggenda.

La puntata, tra presentazioni e revival, è filata via senza eliminazioni o nomination. Simona ha deciso di prendersela con calma: “Capisco l’adrenalina, ma adesso tranquilli. Il televoto di quest’anno? Votate il vostro preferito, i tre più votati saranno immuni”. Ma occhio, perché la prima bastardata non si è fatta attendere: via l’acqua calda! Docce gelide per tutti, a meno che qualcuno non schiacciasse il fatidico pulsante.

E qui entra in gioco Giulio, che si sacrifica e preme sto benedetto pulsante: acqua calda per tutti, ma lui fuori dal televoto e niente immunità. Un eroe sfortunato, diciamolo. Gli altri intanto si preparano alla guerra per diventare il “preferito della settimana”: in ballo ci sono Anita, Benedetta, Donatella, Domenico, Francesca e Simone, Giulia, Francesco, Grazia, Jonas, Matteo e Omer.

Insomma, questa prima puntata ha mischiato nostalgia, facce nuove e qualche twist che non guasta mai. E la sensazione è che il meglio (o il peggio, dipende dai punti di vista) debba ancora venire. Settimana prossima entrano altri concorrenti, il pubblico da casa inizia a votare sul serio, e il circo riparte. Teniamoci pronti, che già si preannuncia una stagione bella movimentata.



