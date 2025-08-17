Con la scomparsa di Pippo Baudo, cambia il volto della conduzione televisiva italiana: il simbolo della cravatta lascia spazio a stili più informali





La televisione italiana saluta un’epoca con l’addio di Pippo Baudo, uno dei volti più iconici del piccolo schermo. In sessant’anni di carriera, Baudo ha rappresentato un punto di riferimento per lo stile e la professionalità, incarnando un modello di conduzione che ha segnato profondamente la storia della TV. La sua figura, sempre impeccabile e contraddistinta dalla cravatta, è stata sinonimo di eleganza e rispetto verso il pubblico.





Ripensando ai numerosi Festival di Sanremo da lui presentati, ai programmi pomeridiani e alle interviste televisive, emerge un tratto distintivo: la cravatta era un vero e proprio marchio di fabbrica. Per Baudo, l’abbigliamento non era solo una scelta estetica, ma un gesto di attenzione verso gli spettatori. “Noi siamo come vescovi, dobbiamo dare solennità all’inizio, perché fa presupporre che il resto della trasmissione sarà dello stesso valore”, dichiarò in un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni. Questo approccio rifletteva una filosofia ben precisa: la cura del dettaglio come forma di rispetto.

Nel corso della sua carriera, Baudo ha assistito ai grandi cambiamenti del panorama televisivo italiano. Dai primi anni, in cui il pubblico era abituato a una conduzione formale e rigorosa, alla trasformazione degli ultimi decenni, con l’ingresso di nuovi volti e stili più moderni. Nonostante le evoluzioni del settore, il presentatore ha sempre mantenuto fede al suo stile personale, evitando eccessi o stravaganze. “La sera la cravatta è d’obbligo. Io in tv accetto la camicia e la giacca solo fino a una certa ora del pomeriggio: dopo ci vuole la cravatta”, aveva spiegato.

La sua presenza sullo schermo si è sempre distinta per sobrietà ed eleganza. Il look non era mai casuale: ogni dettaglio contribuiva a trasmettere affidabilità e cortesia. Era un modo per far sentire il pubblico a proprio agio, per riconoscerne l’importanza e il tempo dedicato alla visione. Questo stile ha trasformato Pippo Baudo in una figura simbolica, un vero e proprio gentiluomo della televisione italiana.

Con il passare degli anni, però, l’eleganza che Baudo rappresentava è diventata sempre più rara nel mondo televisivo. “Purtroppo oggi l’eleganza è rara. Molti ostentano l’assenza della cravatta”, aveva commentato il presentatore, osservando i cambiamenti nel modo di apparire dei nuovi conduttori. Nonostante ciò, alcuni hanno raccolto la sua eredità, reinterpretando il concetto di stile in chiave moderna. Tra questi, Stefano De Martino, che pur inserendo la cravatta in un contesto meno formale, continua a mantenere una certa attenzione al dettaglio.

L’addio di Pippo Baudo segna la fine di un’era in cui l’eleganza era parte integrante della conduzione televisiva. La sua figura resterà nella memoria collettiva come esempio di professionalità e rispetto verso il pubblico. Con lui si chiude un capitolo importante della storia della TV italiana, lasciando spazio a nuove generazioni che reinterpretano il ruolo del presentatore secondo le esigenze dei tempi moderni.

Oggi, il panorama televisivo è caratterizzato da una maggiore fluidità nello stile e nell’approccio alla conduzione. Tuttavia, il modello rappresentato da Baudo rimane un punto di riferimento per chiunque voglia cimentarsi in questo mestiere. La sua attenzione ai dettagli e la sua capacità di comunicare con garbo ed eleganza sono lezioni che non perderanno mai valore.



