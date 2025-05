“Concorrente tra le Top 20 di Miss Universo definita ‘Disgustosa’ per il suo corpo!”: Guarda altre foto e giudica tu stesso!

Nel novembre del 2023, El Salvador è diventato il centro dell’attenzione globale ospitando la 72ª edizione di Miss Universo, un evento in cui concorrenti provenienti da 84 paesi hanno gareggiato per l’ambita corona. Tra le partecipanti che hanno lasciato il segno, spiccava Jane Dipika Garrett, una pioniera di 22 anni che rappresentava il Nepal. Garrett ha scritto la storia come la prima delegata plus-size nella competizione, sfidando i canoni tradizionali di bellezza in un’industria spesso nota per i suoi standard convenzionali.





Nata e cresciuta a Kathmandu, il percorso di Garrett verso il palcoscenico globale come Miss Universo Nepal è stato una dimostrazione del suo carisma, della sua determinazione e del suo impegno per la body positivity. La sua presenza ha incantato il pubblico di tutto il mondo, richiamando alla mente vincitrici del passato come Olivia Culpo, che si aggiudicò la corona nel 2012.

Garrett è rapidamente diventata una delle preferite dal pubblico, non solo per il suo aspetto ma soprattutto per il messaggio di empowerment che ha portato nella competizione. Durante la prova in costume da bagno, ha sfilato con sicurezza indossando un audace costume intero color metallo con collo all’americana. Le arricciature in vita non solo esaltavano la sua figura, ma lanciavano un potente messaggio di celebrazione della fiducia nel proprio corpo.

Nella fase degli abiti da sera, Garrett ha reso omaggio alle sue radici sudasiatiche. Ha indossato un elegante abito rosso e oro, unendo elementi tradizionali a un design moderno. I dettagli intricati e i colori vibranti riflettevano il suo orgoglio per la ricca cultura del Nepal, facendola risaltare come simbolo di tradizione e innovazione.

Riflettendo sulla sua esperienza, Garrett ha dichiarato: “Sono così orgogliosa di rappresentare la bellezza autentica su un palcoscenico internazionale, abbattendo gli stereotipi nei concorsi di bellezza. Questa fase della mia vita è stata trasformativa e la porterò sempre nel cuore.” Nonostante sia diventata un faro di cambiamento, Garrett ha dovuto affrontare le critiche, con commenti online che bersagliavano il suo aspetto. Le osservazioni spaziavano da frasi superficiali come “Lol, ho visto ragazze più carine” a offese crudeli come “Miss Jumbo, non Miss Universo”. Tuttavia, Garrett non si è lasciata scoraggiare dalla negatività.

Per Garrett, Miss Universo è stata molto più di una competizione. È stata una piattaforma per sfidare stereotipi radicati, ridefinire il concetto di bellezza e ispirare un cambiamento. Il suo coraggio e la sua autenticità hanno lasciato un’impronta duratura nel mondo della bellezza, dimostrando che la vera bellezza va oltre le taglie. Il viaggio straordinario di Jane Dipika Garrett è una testimonianza di resilienza ed empowerment, un esempio di come l’autenticità e l’accettazione di sé brillino sempre più delle critiche.