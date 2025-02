Confiscata la residenza di lusso di Gianluca Vacchi in Costa Smeralda: include un campo da padel e una discoteca, valore 15 milioni

La procura di Tempio Pausania ha ufficialmente confermato il sequestro della villa di Gianluca Vacchi, situata sulla collina di Pantogia, in Sardegna. Le indagini condotte hanno portato alla luce irregolarità relative all’abuso edilizio, evidenziando che la struttura si trova in un’area a rischio idrogeologico. Di conseguenza, l’imprenditore non potrà godere delle sue consuete vacanze in Costa Smeralda, dove ha trascorso molti anni.





Il caso di Gianluca Vacchi era emerso nel marzo 2023, quando l’imprenditore era stato indagato per presunti abusi edilizi nella sua lussuosa villa, che ha un valore stimato di circa 15 milioni di euro. La proprietà si estende su oltre 1.200 metri quadrati e include un campo da padel, terrazze, piscine e persino una discoteca. A seguito dei lavori di ristrutturazione, il comune di Arzachena aveva emesso un’ordinanza di demolizione e ripristino di alcune aree, portando l’imprenditore a essere iscritto nel registro degli indagati.

Dopo quasi due anni di indagini, la procura ha concluso il suo lavoro, confermando il sequestro della villa. Come riportato dal Corpo Forestale, la struttura “ricade su un’area a rischio idrogeologico e a rischio frana, a pericolosità elevata ed è stata costruita in assenza di autorizzazione preventiva da parte dell’Ente preposto e in assenza di studio geologico”.

In merito alla situazione, i legali di Gianluca Vacchi, Gino Bottiglioni e Gian Comida Ragnedda, avevano dichiarato di essere pronti a dimostrare che “non c’è stato alcun abuso edilizio” e che l’edificio “è conforme a quanto autorizzato”. Questa affermazione riflette la determinazione della difesa di contestare le accuse e dimostrare la legalità delle operazioni svolte nella villa.

Il sequestro della villa di Vacchi ha suscitato un notevole interesse mediatico, non solo per la notorietà dell’imprenditore e influencer, ma anche per le implicazioni legali che ne derivano. La questione degli abusi edilizi è un tema caldo in Italia, dove molte proprietà di lusso si trovano in aree vulnerabili e soggette a restrizioni. Questo caso specifico ha riacceso il dibattito sulla necessità di un controllo più rigoroso delle costruzioni in zone a rischio, specialmente in contesti turistici come la Costa Smeralda.

La villa di Gianluca Vacchi non è l’unica struttura ad affrontare problemi simili. Negli ultimi anni, diversi imprenditori e celebrità sono stati coinvolti in controversie legate a costruzioni abusive, portando a un crescente intervento delle autorità locali. La situazione di Vacchi rappresenta un esempio emblematico di come la bellezza e il valore delle proprietà in Sardegna possano essere oscurati da questioni legali e normative.

L’impatto di questa vicenda va oltre la semplice questione legale. Per Gianluca Vacchi, noto per il suo stile di vita lussuoso e le sue apparizioni sui social media, il sequestro della villa rappresenta una battuta d’arresto significativa. La sua assenza dalla Costa Smeralda durante la stagione estiva potrebbe influenzare non solo la sua vita personale, ma anche la sua immagine pubblica.

Inoltre, la vicenda ha messo in luce la responsabilità dei proprietari di immobili di garantire che le loro costruzioni siano conformi alle normative vigenti. La mancata osservanza delle leggi edilizie può portare a conseguenze gravi, inclusi sequestri e demolizioni. Questo caso potrebbe servire da monito per altri proprietari di immobili in aree simili, sottolineando l’importanza di rispettare le normative locali.