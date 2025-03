“Confronto clandestino al Grande Fratello: Chiara e Zeudi tracciano la loro linea con Helena!”

La situazione all’interno della Casa del Grande Fratello si fa sempre più tesa, con una frattura ormai insanabile tra i due gruppi di concorrenti. Helena sembra avere problemi, e la sua partecipazione alla finale è a rischio. I fandom giocano un ruolo cruciale in questo contesto: i fan di Javier non sembrano essere uniti, con un gruppo pronto a votare per Helena e un altro che si schiera a favore di Giglio, sottraendo voti preziosi alla concorrente sudamericana.





In questo clima di tensione, Shaila ha avvertito Chiara di stare attenta, dicendo: “Svegliati o sei fregata”. Questo avvertimento è significativo, poiché indica che ci sono trame in atto contro di lei. Alcuni sostenitori della Prestes hanno espresso le loro preoccupazioni online, affermando: “Se Helena non supererà il prossimo televoto, scordatevi dei nostri voti a Javier” e “Votate Helena perché come vedete siamo soli anche questa volta”.

Inoltre, Chiara, parlando con Zeudi, ha manifestato la sua intenzione di non voler più interagire con quest’ultima. La tensione tra Chiara e Helena è aumentata, con Chiara che ha dichiarato: “Devo dire a Helena di non ridere e scherzare con me”, coinvolgendo anche Zeudi nel suo piano. Questo piano sembra mirare a isolare Helena ulteriormente, facilitando la sua eliminazione attraverso una coalizione di voti.

Tuttavia, ci sono segnali contrastanti: poche ore prima, Chiara appariva molto distante da Zeudi. Shaila ha cercato di mettere Chiara in guardia, affermando: “Lei è solo attenta al gioco. Lei ha costruito tutti i rapporti con grande furbizia. Io sono una polla e ci sono cascata”. Questo suggerisce che Zeudi sta manovrando le relazioni all’interno della Casa per il proprio vantaggio.

Shaila ha continuato a spiegare: “Lei sa che tu sei forte e amato ed è in competizione con te. E un giocatore cosa fa per vincere? Butta giù le pedine forti. Lei vuole vincere. Solo io posso parlare male del mio fidanzato perché sono arrabbiata, lei ha usato questa mia rabbia come arma contro di te e non lo permetterò mai più”. Queste parole evidenziano la strategia di Zeudi e il modo in cui sta cercando di manipolare le dinamiche tra i concorrenti.

Inoltre, Shaila ha accusato Zeudi di utilizzare le sue emozioni per manipolare gli altri: “Puoi quando la scopri piange, butta fuori i suoi problemi personali, il padre, l’abbandono… gioca sporco. Mi sento usata per tante cose da lei, non è leale, gioca sporco. Vai a piangere e dì i problemi, non mi impietosisce. Pure io ho tanti problemi e non uso gli altri ai fini dei miei scopi”. Questo mette in luce una percezione diffusa di disonestà e manipolazione all’interno del gruppo.