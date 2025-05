Coppia di volti noti dell’arte bassanese perde la vita in un drammatico incidente a Maiorca

Una coppia di coniugi molto conosciuti nell’ambiente culturale di Bassano del Grappa ha perso la vita in un incidente stradale sull’isola di Maiorca, in Spagna.





BASSANO DEL GRAPPA – Una vacanza in famiglia si è trasformata in tragedia per Ottorino Lelio, 74 anni, e Ileana Onisto, 77 anni, originari di Bassano del Grappa e molto noti nell’ambiente culturale locale per il loro impegno teatrale e artistico. I due coniugi hanno perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi sull’isola di Maiorca, in Spagna.

L’incidente è avvenuto mercoledì scorso sulla strada statale MA-13, nei pressi di La Puebla, località situata nel cuore dell’isola di Maiorca. Ottorino Lelio e Ileana Onisto si trovavano sull’isola per trascorrere alcuni giorni di vacanza in compagnia del figlio, Tiziano Lelio, 46 anni. Dopo essere atterrati sull’isola, la famiglia aveva noleggiato un’auto e Tiziano era alla guida quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità spagnole, il veicolo ha avuto un violento impatto frontale con un furgone, che in seguito allo scontro si è ribaltato terminando la sua corsa fuori carreggiata.

Ottorino Lelio è deceduto poche ore dopo il ricovero in ospedale a causa di un grave trauma cranico. La moglie Ileana Onisto ha lottato per un giorno intero, ma alla fine è spirata a causa delle lesioni riportate nell’urto. Il figlio, Tiziano Lelio, ferito in maniera più lieve, è stato dimesso dopo aver ricevuto le prime cure mediche.

Le autorità spagnole stanno ora lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Intanto, le salme dei due coniugi si trovano ancora a Palma di Maiorca, in attesa del rientro in Italia.

A Bassano del Grappa, la notizia ha lasciato un vuoto difficile da colmare. Ottorino Lelio, oltre a essere attore e regista, era anche un apprezzato insegnante di dizione, punto di riferimento per intere generazioni di aspiranti interpreti. Ileana Onisto, pur meno esposta pubblicamente negli ultimi anni, aveva anch’ella un passato da attrice, e condiviso con il marito una vita interamente dedicata all’arte e alla cultura. La loro scomparsa rappresenta una perdita enorme per il territorio, che piange due figure generose e autentiche.

Come ha dichiarato un amico della coppia: “Ottorino e Ileana erano due pilastri della nostra comunità culturale. Il loro impegno e la loro passione hanno ispirato e formato tanti giovani artisti. Ci mancheranno moltissimo”.