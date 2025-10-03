Coppia non risponde al campanello: a Genova lui muore asfissiato, la moglie è gravissima





Un uomo di 87 anni trovato senza vita nella sua abitazione, accanto la moglie in condizioni gravissime. Ipotesi intossicazione da stufa difettosa.





Una drammatica vicenda si è consumata oggi, venerdì 3 ottobre, a Cogorno, nella città metropolitana di Genova, dove i soccorsi hanno rinvenuto il corpo senza vita di un pensionato di 87 anni e la moglie in stato di incoscienza ma ancora viva. La coppia viveva insieme nell’abitazione in cui si è verificata la tragedia.

L’allarme è stato lanciato nella tarda mattinata dai vicini di casa, preoccupati perché da ore non vedevano i due coniugi e perché le finestre dell’abitazione erano rimaste chiuse. Dopo diversi tentativi di contatto, anche al campanello, senza alcuna risposta, è stata chiamata la centrale operativa dei soccorsi.

Intorno a mezzogiorno i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, forzando l’ingresso dell’appartamento. Una volta entrati, si sono trovati davanti a una scena drammatica: l’uomo era già deceduto, mentre la moglie giaceva esanime ma ancora in vita.

Immediato l’arrivo degli operatori del 118 con ambulanza e automedica. Per l’anziano non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto. La donna, invece, è stata stabilizzata dai sanitari e trasferita con urgenza in ospedale, dove è ricoverata in condizioni definite molto gravi.

Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. L’ipotesi principale al momento è quella di una intossicazione da monossido di carbonio, provocata da una stufa presente all’interno dell’appartamento. Non sono stati rilevati segni di violenza, escludendo così, almeno per ora, altre ipotesi.

Gli inquirenti stanno effettuando accertamenti sull’impianto di riscaldamento per stabilire se vi sia stata una perdita di gas letale. Maggiori certezze arriveranno nei prossimi giorni grazie all’autopsia sul corpo del pensionato, che chiarirà le cause esatte della morte, e agli esami tossicologici a cui sarà sottoposta la donna sopravvissuta.

La comunità di Cogorno, intanto, è sotto shock per l’accaduto. La coppia era conosciuta nel quartiere e i vicini, accortisi per primi dell’anomalia, hanno agito tempestivamente lanciando l’allarme, purtroppo senza riuscire a evitare l’irreparabile.



