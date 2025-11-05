“Cosa diceva l’Unità nel 1964” — Silvia Sardone show da Berlinguer: zittisce tutti mostrando lo storico giornale del PCI





Ieri sera, Silvia Sardone ha fatto un’apparizione a È sempre Cartabianca su Rete 4, portando con sé una pagina dell’Unità datata ottobre 1964. Con un sorriso, ha messo in discussione le posizioni di Bianca Berlinguer e Andrea Scanzi riguardo al progetto del Ponte sullo Stretto. L’europarlamentare ha sottolineato come, storicamente, le grandi opere abbiano spesso incontrato resistenze, soprattutto da parte della sinistra.





“Nel 1964,” ha spiegato, “c’è stata l’inaugurazione dell’Autostrada del Sole, quella che collega Milano a Napoli. E indovinate un po’? L’Unità dedicava un’intera pagina a criticarla, mettendo in dubbio la sua utilità. Oggi, invece, sembra che tutto vada bene. Ma dire che il Ponte sullo Stretto di Messina è inutile è come dire che l’Autostrada del Sole fosse inutile.” La Berlinguer ha tentato di replicare: “Ma era il 1964…”, mentre Scanzi è rimasto impassibile, con il suo solito sorrisino. (VIDEO)

Nell’ottobre del 1964, l’Unità espresse forti critiche in merito all’inaugurazione dell’Autostrada del Sole, affermando: “Abbiamo l’Autostrada del Sole, ma non ne comprendiamo appieno la finalità. A sole 24 ore dall’inaugurazione, non esiste ancora alcuno studio approfondito e completo sulle conseguenze che questo imponente nastro stradale avrà sull’economia nazionale. Le problematiche più immediate riguardanti il turismo, lo sviluppo industriale, la viabilità ordinaria e l’urbanizzazione delle aree rurali sono state, purtroppo, trascurate.” Allora come oggi, alcuni individui miopi e ottusi percepiscono la modernità come una minaccia per gli interessi del Paese.



