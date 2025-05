Cosa dicono realmente le persone prima di morire

La perdita di una persona cara è solitamente un momento doloroso ed emotivamente difficile per la famiglia, a prescindere dall’età. I ​​ricordi dei bei momenti e dei giorni difficili trascorsi insieme riaffiorano, spezzando i cuori. Con l’avvicinarsi della morte, la situazione diventa ancora più terrificante per la persona in questione. Pensando alla sua prossima destinazione in base agli insegnamenti della religione, della cultura o delle convinzioni personali, cerca di resistere ancora un po’, di solito nel tentativo di lenire il dolore che si lascia alle spalle.





L’inevitabilità della morte

Tutti vorrebbero morire nella loro dorata vecchiaia, probabilmente in un luogo tranquillo e sereno, circondati da acque tranquille e da un verde rilassante, circondati da familiari e amici da ogni parte, tenendosi per mano e cantando canzoni. Purtroppo, non possiamo decidere quando arriverà il nostro momento. Potrebbe essere così improvviso che non riusciremmo nemmeno a dire una parola a qualcuno che amiamo, o persino a parlare con lui, sarebbe un momento frettoloso e incompleto.

Il linguaggio e l’interazione umana alla fine della vita sono argomenti poco esplorati a causa della natura mistica o della percezione della morte. La morte è generalmente considerata un evento sinistro e molte persone non sarebbero d’accordo con l’idea che i propri genitori o fratelli vengano studiati, analizzati e interrogati sulla loro esperienza di morte. Tuttavia, nel corso degli anni sono stati scritti alcuni spunti concreti per descrivere la tendenza della comunicazione in punto di morte.

Mort Felix – Morte felice

“Words at the Threshold” di Lisa Smartt è la trascrizione di 2.000 espressioni di 181 persone morenti , tra cui suo padre, Mort Felix. Lisa è una linguista professionista, educatrice e poetessa, e combinare emozione e curiosità al capezzale del padre non è stato un compito facile. Tuttavia, dopo la scomparsa del padre, Smartt ha creato il Final Words Project, un sito web in cui ha pubblicato le sue ricerche sulla comunicazione di fine vita. Ha collaborato con il rinomato psichiatra Raymond Moody Jr., dopo il rifiuto di diverse istituzioni accademiche di finanziare i suoi studi sul linguaggio di pre-morte.

Per quattro anni, ha studiato i modelli di interazione di fine vita di altre persone, lavorando con operatori sanitari, familiari e amici, e infine, ha raccolto il suo lavoro in un libro che ha segnato il passo per altri autori [1]. Questo libro potrebbe non spiegare il delirio causato da farmaci, malattie e altri fattori fisici e psicologici, ma crea una conoscenza fondamentale su cui possono essere accumulate altre osservazioni. Mort Felix voleva morire con l’Inno alla Gioia di Beethoven in sottofondo. Tuttavia, quando giunse il momento, era troppo malato per pensare alla musica. Suo padre morì improvvisamente di cancro a Berkeley all’età di 77 anni. Era vecchio e malato, ma la sua morte era stata troppo improvvisa, persino per lui.

Smartt ha iniziato la sua raccolta di dichiarazioni dal giorno in cui suo padre uscì di casa in mutande e fu trovato su una strada trafficata dagli agenti di polizia. Fonte: Shutterstock Aveva detto: ” Stasera c’è la grande mostra e sto portando delle scatole alla galleria d’arte di mia moglie per l’esposizione. Sai dove sarà la grande mostra?”. Non aveva scatole e non c’era nessuna esposizione. Stava solo raccontando di un evento più grande che si sarebbe presto verificato e avrebbe posto fine alla sua vita, come Smartt scoprì in seguito. L’anziano signore aveva trascorso oltre cinquant’anni della sua vita a trasportare scatole per la moglie Susan alla sua galleria d’arte. Era diventata parte di lui, al punto da poter essere la perfetta analogia per la sua morte nei suoi momenti di delirio. All’epoca di questi eventi, Smartt non sapeva che il discorso figurato era il suo modo di avvertirli della sua morte . Avrebbero potuto prepararsi. Tuttavia, lei lo trovò intrigante, tanto da spingerla a tenere un diario delle sue espressioni, comprese frasi che descriveva come ” insalata di parole “.

Parole dei morenti

“Devo andarmene, andarmene! Via da questa vita “, aveva detto Felix. “Devo andare laggiù. Devo andare giù.” Non c’era niente fisicamente sotto di lui a cui andare, ma Felix aveva allucinazioni su un aldilà, forse la comune descrizione del tunnel. Ripeteva costantemente parole e frasi, il che può essere attribuito alla demenza causata dalla vecchiaia. Tuttavia, ripeteva per lo più parole di apprezzamento per le persone intorno a lui. Ripeteva anche parole che indicavano che stava cercando di lottare contro la morte imminente.

Suo padre era un ateo che ” riponeva la sua fede in Lucky Sam nella quinta gara e nell’amata moglie con cui era stato sposato per cinquantaquattro anni”, ma nelle ultime settimane di vita iniziò ad avere allucinazioni sugli angeli. ” Basta… basta… gli angeli dicono basta… mancano solo tre giorni…? ” Queste parole furono tra le più sconvolgenti per Smartt. La conclusione a cui giunse Smartt, dopo aver ascoltato queste espressioni e questi schemi comunicativi, combinando quelli di suo padre e di altre persone, era unificante. Lo strano linguaggio era un modo per esprimere gli eventi che si risolvevano nelle loro menti mentre si preparavano all’ultimo giorno, alla fine imminente. Le persone prossime alla fine della vita sperimentavano ” cambiamenti metaforici e insensati nel linguaggio”.

Il viaggio come metafora

Smartt crede che suo padre abbia avuto allucinazioni di essere nello spazio o in un ” altro mondo”. ” Voglio riportarli sulla Terra in qualche modo… non lo so davvero… niente più legami con la Terra”, aveva detto. Molte persone spesso esprimono un senso di transizione o movimento, un viaggio da un luogo all’altro. Questi luoghi sono solitamente quelli in cui sono state in passato o in cui speravano di essere. Callan e Kelley raccontano la storia di un diciassettenne morente di cancro in “Final Gifts”. Era profondamente angosciato nei suoi ultimi momenti perché non riusciva a trovare l'”io”. A quanto pare, la mappa lo avrebbe riportato a ” casa “. “Se potessi trovare la mappa, potrei tornare a casa! Dov’è la mappa? Voglio tornare a casa!” Casa avrebbe potuto essere un luogo di riposo, un luogo che lo chiamava con promesse di pace e cessazione del dolore maligno.

Possibili cause

La causa più ovvia di questo cambiamento nei modelli linguistici è la demenza e la malattia [2] . La vecchiaia porta con sé cambiamenti fisiologici che possono influenzare il normale modo di ragionare e i modelli di linguaggio di una persona. I pazienti che soffrono di Alzheimer devono solitamente affrontare allucinazioni e deliri per i quali potrebbero essere prescritti farmaci. Malattie, condizioni mentali e farmaci potrebbero anche indurre una persona a pronunciare strane espressioni sul letto di morte.

Non sarebbe fuori luogo se un adolescente che ha assunto dosi di antidolorifici e oppiacei fosse delirante e allucinato quando è il momento di lasciarsi andare. Smartt ritiene che la comunicazione di fine vita sia un’area di studio che merita di essere esplorata e studiata. Le persone devono essere pronte a comunicare efficacemente con i propri cari quando arriva il momento.