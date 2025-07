Cristiano Ronaldo assente ai funerali di Diogo Jota e André Silva: il capitano del Portogallo non era presente alla cerimonia funebre, suscitando critiche e domande

Il mondo del calcio è stato profondamente scosso dalla tragica scomparsa di Diogo Jota e di suo fratello André Silva, vittime di un drammatico incidente stradale avvenuto in Spagna. La cerimonia funebre, tenutasi a Gondomar, vicino a Porto, ha visto la partecipazione di numerosi compagni di squadra e amici delle due vittime, provenienti sia dal Liverpool che dalla nazionale portoghese. Tuttavia, l’assenza di Cristiano Ronaldo, capitano della selezione lusitana, ha generato un acceso dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.





La cerimonia è stata un momento di profondo dolore e raccoglimento, con la presenza di molti calciatori che hanno fatto il possibile per essere lì. Tra questi, Ruben Neves e Joao Cancelo, che sono rientrati dagli Stati Uniti in tempi record per accompagnare le bare dei loro compagni. Eppure, il grande simbolo del calcio portoghese, Cristiano Ronaldo, non era presente, una decisione che ha lasciato molti senza parole.

Nonostante le aspettative che lo vedevano al fianco dei suoi compagni per rendere omaggio a Jota e Silva, il campione portoghese non si è presentato. Secondo quanto riportato da una testata maiorchina, Ronaldo si trovava in vacanza sull’isola di Maiorca insieme alla sua famiglia, a bordo del suo yacht Azimut Grande. Inoltre, il prossimo 7 luglio è atteso a Hong Kong per inaugurare un nuovo museo dedicato alla sua carriera presso il centro commerciale K11 Musea a Tsim Sha Tsui. Questo evento commerciale, pianificato da tempo, potrebbe aver influito sulla sua decisione di non partecipare al funerale. Tuttavia, non sono arrivate dichiarazioni ufficiali da parte del calciatore in merito alla sua assenza.

L’assenza di Cristiano Ronaldo ha suscitato numerose critiche. Il portale portoghese selfie.iol.pt ha riportato le parole di Luís Vilar, commentatore della CNN Portogallo, che ha espresso il suo disappunto: “Senza giudicare la vita e le abitudini di nessuno, mi manca qui oggi. Non posso fare a meno di dirlo. La sua presenza porterebbe un’energia diversa. Essere capitano è un atto di leadership che dà l’esempio. Sono quelle persone che, in un momento difficile, non hanno vergogna né esitazione nel prendere la decisione che devono prendere. Questa è leadership. Essere capitano è un atto di responsabilità”.

Alcuni osservatori hanno ipotizzato che la scelta di non partecipare potrebbe essere stata dettata dal desiderio di evitare l’attenzione mediatica che inevitabilmente avrebbe accompagnato la sua presenza. In tal modo, si sarebbe evitato di distogliere l’attenzione dalla commemorazione delle vittime. Tuttavia, questa spiegazione non ha placato le critiche da parte di chi ritiene che la sua presenza avrebbe rappresentato un gesto simbolico significativo, soprattutto considerando il ruolo centrale che ricopre nel calcio portoghese.

La tragedia che ha colpito Diogo Jota e suo fratello ha unito l’intera comunità calcistica in un momento di lutto collettivo. La scelta di molti calciatori di fare lunghi viaggi pur di essere presenti testimonia il forte legame tra i membri della nazionale portoghese e le squadre in cui militano. La mancanza del loro capitano, tuttavia, ha sollevato interrogativi sul significato del ruolo di leadership e sull’importanza della presenza in momenti così delicati.

Nonostante l’assenza fisica di Cristiano Ronaldo, il campione aveva espresso il suo cordoglio in occasione della scomparsa dei due giovani. Tuttavia, per molti tifosi e osservatori, le parole non sono state sufficienti a compensare la mancanza del suo sostegno diretto in un momento così doloroso per la comunità calcistica portoghese.

Mentre il dibattito sull’assenza del fuoriclasse continua ad animare i media e i social network, resta il ricordo commosso di due giovani vite spezzate troppo presto. La tragedia di Diogo Jota e André Silva rimarrà impressa nella memoria collettiva del calcio internazionale come un doloroso promemoria della fragilità della vita.