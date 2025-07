Cristina Plevani trionfa all’Isola dei Famosi 2025, aggiudicandosi il montepremi di 100.000 euro in gettoni d’oro, metà dei quali saranno destinati a beneficenza

Cristina Plevani è la vincitrice dell’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi. Durante la finale, trasmessa in diretta, la concorrente ha prevalso al televoto contro Mario Adinolfi e Jey Lillo, rispettivamente secondo e terzo classificato. Il premio, pari a 100.000 euro in gettoni d’oro, sarà in parte devoluto a cause benefiche, come annunciato dalla stessa vincitrice.





La serata conclusiva si è aperta con un riepilogo delle vicende che hanno caratterizzato l’ultima settimana sull’isola. Tra i momenti salienti, l’eliminazione di Teresanna Pugliese, che ha lasciato il gioco a un passo dalla finalissima. I naufraghi hanno avuto l’opportunità di guardarsi allo specchio per la prima volta dopo due mesi, un momento emotivamente intenso per molti di loro. Omar Fantini è stato descritto come il concorrente che ha perso più peso, mentre Mario Adinolfi ha dichiarato di aver perso ben 26 kg, commentando ironicamente: “Un’impresa, grazie a chi non mi ha fatto mangiare”.

Un episodio di tensione si è verificato durante una prova di apnea, quando Loredana Cannata ha avuto un incidente: i suoi capelli si sono incastrati vicino alla gabbia sott’acqua. Fortunatamente, lo staff è intervenuto prontamente, permettendole di risalire in superficie senza conseguenze gravi. Tuttavia, poco dopo, la concorrente è stata eliminata dal televoto.

Il momento clou della serata è stato l’annuncio del vincitore. Cristina Plevani, visibilmente emozionata, ha ringraziato tutti coloro che l’hanno sostenuta durante il percorso. “Devolverò una parte a una onlus che aiuta ragazzi speciali e una parte a Medici senza frontiere”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di dare un contributo a chi ne ha bisogno. Ha poi aggiunto: “Mi sentivo non adatta, fuori posto, ma ringrazio tutti i naufraghi anche a chi sto antipatica. Eravamo un gruppo e grazie a voi per avermi dato questa seconda possibilità. Questo è il secondo premio, ci salgo sopra e col cavolo che scendo”.

CRISTINA PLEVANI È LA VINCITRICE DELLA DICIANNOVESIMA EDIZIONE DELL’ISOLA DEI FAMOSI✨#Isola pic.twitter.com/tSOccfJPsQ — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) July 2, 2025



La finale è stata segnata anche da un momento romantico: in studio, Paolo Vallesi ha chiesto alla sua compagna di sposarlo, regalando al pubblico un’emozione inaspettata.

L’esperienza sull’isola ha rappresentato una sfida significativa per tutti i partecipanti. Cristina Plevani, in particolare, ha raccontato di aver vissuto momenti difficili ma anche di aver trovato una nuova forza interiore: “Ho toccato il fondo, ma sono felice di averlo toccato”, ha detto con commozione.

Il reality si conclude così con un bilancio positivo per la vincitrice e per gli altri finalisti che hanno affrontato con determinazione le difficoltà dell’avventura. L’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi sarà ricordata non solo per le prove fisiche e le dinamiche tra i concorrenti, ma anche per i gesti di solidarietà e le emozioni condivise con il pubblico.

Con la vittoria di Cristina Plevani, cala il sipario su una stagione intensa e ricca di colpi di scena. La vincitrice porta a casa non solo il montepremi ma anche un’esperienza che, come lei stessa ha dichiarato, le ha permesso di riscoprire se stessa e di apprezzare il valore della resilienza e della solidarietà.