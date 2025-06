Crollo dell’insegna rossa di Generali a Milano, sulla cima del grattacielo in City Life. Nessun ferito, ma la zona è stata messa in sicurezza

Un evento inatteso ha scosso questa mattina Milano, dove l’insegna rossa di Generali, collocata in cima al grattacielo progettato da Zaha Hadid nel quartiere City Life, è crollata improvvisamente. L’incidente è avvenuto lunedì 30 giugno, nelle prime ore del giorno. Alcuni passanti hanno raccontato di aver udito un forte boato al momento del cedimento, che ha visto l’insegna precipitare per diversi metri fino a incastrarsi in una parte dell’edificio sottostante.





L’insegna, nota ironicamente come il “cappello rosso” per la sua posizione e forma distintiva, era stata installata nel luglio del 2018. La sua collocazione sul tetto del grattacielo, a un’altezza di 177 metri dal suolo, aveva richiesto un’operazione complessa e spettacolare: quindici voli di elicottero della Heliswiss furono necessari per trasportare e posizionare una gru che sollevò le 170 tonnellate di acciaio dell’insegna, recante il logo e il nome del gruppo assicurativo Generali.

Questa mattina, però, l’imponente struttura è caduta, causando grande apprensione tra i presenti. “Abbiamo sentito un boato fortissimo”, hanno riferito alcuni testimoni a Fanpage.it. Il rumore ha attirato l’attenzione di numerosi passanti, che hanno visto i detriti dell’insegna incastrarsi nell’edificio sottostante. Fortunatamente, non si registrano feriti tra i lavoratori e i cittadini presenti nella zona.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i tecnici incaricati della manutenzione dell’edificio e le autorità competenti per garantire la messa in sicurezza dell’area. Il grattacielo, che ospita oltre 2000 dipendenti, è stato temporaneamente isolato per consentire le operazioni di verifica strutturale e la rimozione dei detriti. La priorità è ora quella di garantire la sicurezza dell’edificio e delle persone che vi lavorano.

L’evento ha suscitato grande scalpore in città, anche perché l’insegna era diventata un simbolo iconico del panorama urbano di Milano. La sua posizione sulla cima del grattacielo progettato dall’architetta Zaha Hadid rappresentava un elemento distintivo del complesso City Life, una delle aree più moderne e innovative della città.

Al momento non sono ancora chiare le cause del crollo. Si ipotizza che il cedimento possa essere stato causato da fattori strutturali o da condizioni meteorologiche avverse, ma sarà necessario attendere i risultati delle indagini tecniche per avere una spiegazione definitiva. Le autorità hanno avviato un’indagine per accertare eventuali responsabilità e verificare se l’insegna fosse stata sottoposta a regolari controlli di manutenzione.

L’incidente riporta l’attenzione sull’importanza della sicurezza negli edifici alti e sulla necessità di monitorare costantemente le strutture architettoniche complesse. Il grattacielo di Generali è uno degli edifici più alti di Milano ed è considerato un esempio di architettura contemporanea. Tuttavia, eventi come questo evidenziano quanto sia cruciale garantire la manutenzione e la sicurezza delle infrastrutture urbane.

Nonostante il crollo abbia provocato solo danni materiali, l’episodio ha generato preoccupazione tra i cittadini e i lavoratori della zona. La messa in sicurezza dell’area è attualmente in corso e le autorità locali stanno lavorando per ripristinare la normalità il prima possibile.