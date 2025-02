Da abbandonata a protagonista: la nuova vita di Margarita in una casa condivisa

Il marito ha cacciato sua moglie nel villaggio. Ma ciò che accadde dopo… Margarita aveva da tempo previsto che quel giorno sarebbe arrivato, ma quando accadde, rimase comunque sbalordita.





Margarita aveva da tempo previsto che quel giorno sarebbe arrivato, ma quando finalmente arrivò, rimase comunque sorpreso. Rimase lì, senza sapere cosa fare dopo. Roman, suo marito, alzò le spalle:

“Non hai quindici anni per fare queste domande. È il momento che ti sistemi da sola.”

“Quindi devo trasferirmi?” chiese con voce bassa.

“Hai capito bene,” rispose lui con tono secco. “Ma non ti preoccupare, ti ho comprato metà di una casa. È economica, ma è tua.”

Rita sorrise ironicamente:

“Perché solo metà? Non avevi i soldi per comprare tutta la casa?”

Roman arrossì per l’irritazione:

“Basta, Rita, non iniziare. Non siamo più marito e moglie da tempo. Sono stanco di tutto questo!”

Lei si voltò in silenzio e lasciò la stanza. Ovviamente, era stanco. Mentre Roman gestiva le finanze e prendeva tutte le decisioni in casa, viveva comodamente: soldi per il divertimento, riunioni con gli amici nella sauna e forse con qualcun altro. Ma non appena Rita smise di dargli il suo stipendio, lui esplose:

“Pensi che i tuoi spiccioli facciano davvero la differenza in questa casa?”

“Roman, ho indossato gli stessi stivali per quattro anni,” rispose calma. “E tu hai rinnovato tutto il tuo guardaroba in quel periodo. È giusto? E perché ‘spiccioli’? Con i miei lavoretti guadagno almeno quanto te.”

La conversazione si bloccò. Rita sapeva che Roman aveva una amante su cui stava spendendo i loro soldi. Ma quando la situazione economica di lui peggiorò, e apparentemente ci furono dei problemi con l’amante, le discussioni a casa divennero più frequenti.

Rita aveva pensato a lungo al divorzio, ma una sola cosa la tratteneva: non aveva dove andare. Dopo l’ultima lite, quando Roman tornò a casa e non trovò la cena pronta, fece una scena. Rita spiegò con calma che aveva cenato in un ristorante, dato che lui non le dava soldi da tre mesi. Questo lo fece infuriare. Urlò che era inutile, che non riusciva nemmeno ad avere figli e che stava con lei solo per pietà.

Poi, Rita trattenne a stento le lacrime, ma si rese conto che la loro relazione era giunta al termine. Cominciò a prepararsi per l’inevitabile. La domanda di oggi su cosa dovesse fare la fece più per abitudine. Non voleva lottare per metà di un monolocale. Ma Roman, evidentemente, temeva proprio questo. Sorrideva:

“Sei così furba e a posto. Perché non compri tu l’altra metà della casa, se la vuoi?”

Sapeva che era impossibile. La metà della casa era stata venduta a lui per pochi soldi, perché nessuno voleva comprare l’altra metà. E presto Rita capì perché.

La storia della casa era semplice. Prima ci viveva una coppia, ma il marito ebbe un incidente e rimase disabile. Incapace di sopportare una vita del genere, la moglie chiese il divorzio e vendette la sua metà della casa. L’altra metà rimase con l’ex marito, che ora era a letto. La casa non era divisa in due, e la vendita riguardava solo i metri quadrati.

Rita fece i bagagli, chiamò un taxi e decise di andare subito nella sua nuova sistemazione. Perché affittare un appartamento se tanto non poteva permetterselo? Judicando dall’anno in cui era stata costruita, la casa sembrava solida e ben tenuta. Quando arrivò, rimase sorpresa: “Roman si è davvero rovinato? Almeno avrebbe potuto provare a comprare l’altra metà… Vivere da sola in una casa del genere, bere il tè sotto l’acacia…”

Aprì la porta. La serratura funzionava bene, senza scricchiolare, come se fosse usata spesso. La casa sembrava ben tenuta, ma c’era qualcosa di strano. Perché c’era una sola porta? Rita entrò. L’aria aveva l’odore di medicina. Guardò intorno: una stanza grande, una cucina-soggiorno combinata, un’altra stanza con una porta aperta. Rita sbirciò dentro: una stanza spaziosa e luminosa, quasi vuota. Altre due porte conducevano da quella stanza. Una era aperta, probabilmente la ex camera da letto. L’altra era chiusa.

Rita spinge con decisione la porta e quasi perde i sensi per la sorpresa. Nella stanza, incontrò lo sguardo di un uomo che, a quanto pare, viveva lì. Un televisore funzionava tranquillamente sul muro, e un piccolo tavolo con una bottiglia d’acqua e medicine era accanto al letto.

“Ciao,” disse in modo imbarazzato.

L’uomo sorrise:

“Ciao, ti hanno venduto metà della mia casa?”

Rita annuì, guardandosi intorno confusa:

“Non capisco… metà casa – è tutto qui? Nessuna divisione, nessuna entrata separata?”

“No,” rispose tranquillamente lui. “La casa non è mai stata divisa. Quindi ora possiedi metà della casa insieme a me.”

Rita sospirò:

“Adesso tutto è chiaro. E io pensavo che mio marito fosse diventato generoso. Invece, è rimasto fedele a se stesso. Scusa, occupo un’altra stanza per il momento finché non trovo una sistemazione.”

L’uomo alzò le spalle:

“Vivi, usa tutta la casa. A me non dà fastidio, non lascio mai questa stanza. Non c’è bisogno nemmeno di andare in clinica, vengono a trovarmi. Tra l’altro, mi chiamo Oleg.”

Rita stava per chiudere la porta, ma si fermò:

“E tu… cucini, gestisci la casa?”

“No, certo che no,” rispose lui. “Un caregiver viene ogni due giorni.”

Rita chiuse la porta e andò a prendere le sue cose. “Qualcosa non va. Un caregiver ogni due giorni… E il resto del tempo? È abbastanza giovane, probabilmente quasi della mia età.”

Dopo aver sistemato i suoi effetti personali, decise di fare uno spuntino. Prese una busta di provviste e guardò intorno. “Il proprietario probabilmente non si arrabbierà se prendo uno scaffale nel frigorifero,” pensò.

Tuttavia, il frigorifero non era solo vuoto, era scollegato. Rita aprì i cassetti: alcuni cereali, sale, ma niente zucchero. “Mi chiedo cosa gli diano da mangiare?” si chiese sorpresa.

La donna si rimboccò le maniche e iniziò a cucinare. Dopo un po’, si accorse di canticchiare. Sorrise: “Mi sono appena separata, non ho dove andare, tutto è incerto, eppure sono qui che canto. E stranamente, sono di buon umore.”

Un’ora dopo, bussò alla porta ed entrò:

“Oleg, ho preparato la cena. Mangiamo insieme?”

Lui la guardò con aria cupa:

“Facciamo una cosa chiara: non mi serve la tua pietà. Non sto morendo di fame, quindi…”

Rita posò con decisione il vassoio sulla tavola:

“Mettiamola diversamente. Non ti compatisco. Sono finita in un posto strano, abbandonata da mio marito, e sono sola. Volevo solo cenare con qualcuno. Con una persona viva.”

Oleg si sentì imbarazzato:

“Scusa, sono abituato che tutti si comportano così. Tutti intorno danno consigli, fingendo di capire.”

Rita si sedette sulla sedia:

“Ti capisco. Quante persone intorno a te pensano di sapere come vivere la tua vita meglio di te.”

Oleg, portando il cucchiaio alla bocca, rotolò gli occhi:

“Rita, non posso perdonarti. Dopo una cena del genere, sicuramente non mangio quello che cucina il caregiver.”

Bevvero tè a lungo, e Rita osservò furtivamente la stanza. “Strano, la sedia a rotelle è lì, ma lui non la usa,” pensò.

“Capisci che prima o poi ti chiederò cosa è successo. Se non vuoi dirlo, basta dirlo, e ti lascio in pace.”

“No, prima o poi lo scoprirai comunque. Meglio che te lo dica. Due anni fa ho avuto un incidente. Sembrava nulla di grave, ma qualcosa è andato storto durante un intervento alla colonna vertebrale. Mi hanno salvato a stento.”

“All’inizio dicevano che sarebbe andato tutto bene. Poi hanno fatto consulti, mi hanno esaminato, ma sentivo che le gambe non rispondevano. Mi hanno dimesso, dicendo che tutto si sarebbe recuperato col tempo. Ma, come vedi, nulla è cambiato.”

“Un anno fa, venne un professore. Mia moglie, che era ancora mia moglie allora, mi aveva fatto prendere un appuntamento. Lui disse che l’intervento era andato bene, ma i tempi erano persi. Avrei dovuto iniziare la riabilitazione subito dopo l’incidente. Ma non lo hanno fatto allora.”

“Quando Elena ha sentito quella sentenza, ha fatto le valigie e se ne è andata. Poi ho scoperto che aveva diviso tutto quello che avevamo. Anche se lei non aveva contribuito a nulla. Ha preso l’auto, senza pensare che fosse dopo l’incidente. Ha diviso la casa. E, come ho scoperto oggi, ha venduto velocemente la sua metà a qualcuno senza scrupoli. Questa è tutta la storia.”

Rita sollevò le sopracciglia, sorpresa:

“Non capisco. Quindi te ne stai lì, aspettando la fine?”

“E tu cosa suggerisci?”

“Cosa suggerisco? Combatti! Dai, fai qualcosa, vivi, dopo tutto!”

“Come, scusa, vivere? Pensi che tu sia l’unica così al mondo? No, non una, non due, non tre. Migliaia come te, e nessuna di loro si rovina. Beh, sono affari tuoi, ma probabilmente non capirò.”

Rita si alzò, iniziò a raccogliere i piatti.

“Allora mi sistemerò in quella stanza.”

Oleg annuì:

“Tutta la casa è a tua disposizione. Ho bisogno di essere solo in questa stanza. Grazie per la cena, comunque.”

Rita chiuse la porta dietro di sé, si fermò un momento, voleva chiedere se avesse bisogno di qualcosa, ma poi decise che Oleg poteva offendersi. “In qualche modo è vissuto prima di me.”

Si addormentò istantaneamente, e la mattina fu svegliata da una voce irritata:

“Dio, quando vi raccoglieranno tutti voi disabili e vi manderanno su un’isola per strisciare l’uno dietro l’altro! Non ne posso più!”

Rita si alzò come una molla. Vide le guance di Oleg pallide – era chiaro quanto stava stringendo i denti per non rispondere. In cucina, una donna stava occupandosi di mettere dentro una busta le provviste di Rita.

“Dio ti aiuti,” ringhiò Rita.

La donna sobbalzò e lasciò cadere la salsiccia, che non entrava nella busta già stracolma.

“Non hai paura di farti male?” – La voce di Rita era gentile, ma i suoi occhi… – “Lascia che ti aiuti a portare quello fino alla porta.”

La donna indietreggiò, ma Rita afferrò la busta e colpì la caregiver rubacuori così forte che lei si girò e corse verso la porta. Ma Rita non si arrese.

Fino al cancello… La giovane riuscì a “inchiodare” la caregiver ancora qualche volta. All’ultimo momento, un pacchetto di uova cadde dalla busta e si spalmò sul cappotto della fuggitiva.

Rita tornò a casa, guardò con rimpianto cosa era rimasto nella busta e lo gettò via insieme al contenuto. Si girò – e i suoi occhi si allargarono involontariamente: Oleg stava ridendo!

“Rita, davvero dai il massimo! Dovevi vedere te stessa, il terrore dei mari. Avevo paura che ti colpissi con un tozzo di pane.”

Rita rise anche lei, poi disse:

“Adesso facciamo un po’ di caffè, poi vado al negozio. Altrimenti moriremo di fame qui mentre io sono al lavoro per quattro giorni.”

“Non bevo caffè da molto tempo… Rita, vieni qui, per favore. Là, nella gamba del tavolo, c’è anche del denaro. Le tue provviste hanno sofferto a causa mia. Non guardarmi così. È impossibile trovare una caregiver per uno come me adesso. E se lasci i soldi così, spariranno subito. Prendili, comprati qualcosa per conto mio. Ma che farò ora senza una caregiver?”

Rita sorrise:

“Non preoccuparti, ce la faremo. A proposito, sono un’infermiera. Quasi un medico.”

“Quasi? Ah, con tre corsi di medicina. Poi ti sei sposata, e la tua carriera è finita.”

Rita e Oleg vissero, esisterono, si diedero compagnia per quasi sei mesi. Lei andava a lavorare, cucinava, aiutava Oleg, anche se lui resisteva. A volte la sera, parlavano a lungo. Fu Rita a scoprire che lui poteva e doveva sedersi, e lo fece muovere per la casa in sedia a rotelle almeno. Poi, lei stessa fece una rampa per il portico.

Passarono due anni.

“Beh, mio caro signore, a dire il vero, mi hai davvero sorpreso. In qualche modo ce l’hai fatta. I tuoi muscoli erano praticamente vuoti, tutti atrofizzati, e ora – è un piacere guardarti. Deve esserci di mezzo l’amore.”

Oleg guardò timidamente Rita e annuì:

“Beh, senza di esso non ce l’avrei mai fatta.”

“Che dici, dottore?”

“Cosa posso dire… Non vedo controindicazioni per cominciare a metterti in piedi. Le tue gambe ti reggeranno, non peggiorerà, ma preparati: dovrai imparare a camminare di nuovo.”

“Lo so, dottore, sono pronto. Ce la farò!”

Oleg era sicuro di potercela fare. Anche se non fosse riuscito, ci avrebbe comunque provato. Non c’era altra via d’uscita. Ieri, Rita gli aveva detto che era incinta. Lui era pronto a mettersi in piedi subito, ma lei non glielo aveva permesso, dicendo che prima doveva consultarsi.

Sapeva che Rita lo stava guardando, preoccupata più di quanto lo fosse lui stesso. Non era solo spaventoso, era molto spaventoso e doloroso.

Ancora qualche centimetro. Oleg lasciò la sedia a rotelle e la guardò:

“Ce la farò. Per te, ce la farò.”