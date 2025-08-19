Daniele Bossari racconta il tumore: “Scoperto mentre meditavo, non si poteva operare”





Due anni dopo aver sconfitto un tumore, Daniele Bossari torna a raccontare la sua esperienza in un’intervista al Corriere. Il conduttore televisivo, noto per aver vinto il Grande Fratello Vip nel 2017, ha condiviso dettagli sulla scoperta della malattia, la lotta per la guarigione e il cambiamento interiore che ne è derivato. La diagnosi di carcinoma alla lingua è arrivata dopo che Bossari aveva percepito un fastidio durante le sue sessioni di meditazione, portandolo a sottoporsi a esami approfonditi. Nonostante il tumore fosse inoperabile, la chemioterapia e la radioterapia si sono rivelate efficaci nel trattamento.





Parlando della scoperta della malattia, Daniele Bossari ha dichiarato: “Ogni volta che mi sedevo sul mio cuscino da meditazione, sentivo quella stessa resistenza. Poche settimane dopo, il responso dell’esame istologico: carcinoma alla br della lingua.” Il conduttore ha spiegato come la meditazione gli abbia permesso di ascoltare i segnali del suo corpo: “Ci aiuta a cogliere dei messaggi che il corpo ci manda e che rischiamo di non recepire se viviamo sempre ‘fuori’, immersi nella vita di tutti i giorni.”

Bossari si è sottoposto a mesi di cure intense, affrontando chemioterapia e radioterapia per combattere il carcinoma. Durante questo percorso difficile, ha trovato conforto nei rituali e nelle pratiche meditative, che lo hanno aiutato a riscoprire un profondo amore per la vita: “I rituali ci riportano a qualcosa di profondo, ci fanno capire che le nostre vite non sono al centro del mondo o della storia, ma siamo solo degli attimi che passano. Ed è allora, solo allora, che ti nasce dentro un furioso amore per la vita e per le persone intorno, anche quando, come è capitato a me, devi fronteggiare un abisso come un cancro.”

La malattia ha avuto un grande impatto anche sulla sua vita personale e familiare. Daniele Bossari ha raccontato della sofferenza condivisa con la moglie, Filippa Lagerback, e della forza che hanno trovato insieme per superare questa prova: “Io e Filippa abbiamo sofferto moltissimo, sia per il tumore sia perché io ad un certo punto mi sono come spento, ma questa esperienza, l’esperienza della malattia, ci ha reso ancora più uniti.” La coppia ha affrontato momenti difficili, ma ne è uscita più forte e legata.

Un ruolo importante nella sua ripresa è stato svolto anche dalla figlia Stella, oggi ventenne. Bossari ha parlato dell’amore che prova per lei e di quanto sia fiero della sua crescita personale: “Ho appreso una ulteriore forma d’amore, quella per la ricerca. Stella è una donna molto attenta, disciplinata, piena di interessi.”

Dopo aver superato la malattia, Daniele Bossari ha deciso di condividere la sua esperienza attraverso la pubblicazione del libro “Cristallo”, un’opera che esplora il mondo delle pietre e delle loro proprietà. Bossari attribuisce alle pietre un ruolo significativo nella scoperta del tumore e nel suo percorso di guarigione. Il libro rappresenta per lui un modo per trasmettere ciò che ha imparato durante questa fase della sua vita.



