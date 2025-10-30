Decine di sconosciuti sollevano l’elicottero precipitato per salvare un medico intrappolato nel miracolo di Sacramento





Una scena terrificante su un’autostrada di Sacramento si è trasformata in un momento di straordinaria unità quando decine di automobilisti si sono precipitati a prestare soccorso dopo che un elicottero medico era precipitato lunedì sera.





L’elicottero REACH Air Medical aveva appena lasciato un ospedale vicino dopo aver trasportato un paziente quando si è trovato in una situazione di emergenza in volo ed è precipitato sulla State Route 50, a est del centro di Sacramento. Nel giro di pochi secondi, le persone hanno fermato le loro auto, correndo verso i rottami mentre il fumo si sprigionava dall’aereo.

Tra i primi ad arrivare sul posto c’era il capitano dei vigili del fuoco di Sacramento, Peter Vandersluis, che si rese subito conto che non c’era tempo per aspettare i rinforzi. Un paramedico era rimasto intrappolato sotto l’elicottero, ancora allacciato con la cintura di sicurezza. Vandersluis ha chiamato i soccorsi e circa 15-20 passanti sono intervenuti immediatamente.

“Quando ho gridato ‘solleva’, hanno sollevato. Quando ho detto ‘tieni fermo’, hanno tenuto duro”, ha detto Vandersluis all’Associated Press . “Non hanno esitato: hanno semplicemente eseguito i miei comandi e siamo riusciti a sollevarlo con facilità”.

Un pompiere si è infilato sotto l’elicottero, ha tagliato la cintura di sicurezza del paramedico e l’ha tirata in salvo. Una volta liberata, il gruppo ha calato con cautela l’elicottero.

“Non appena ho visto qualcuno spingere l’elicottero, sono corsa a mettermi in fila”, ha raccontato la testimone Aimee Braddock a KCRA-TV. “Abbiamo resistito per diversi minuti in modo che i primi soccorritori potessero tirare fuori la persona”.

I vigili del fuoco hanno definito un miracolo il fatto che nessuno sia rimasto ferito sulla trafficata autostrada.

Kenneth e Terry De Crescenzo, un’altra coppia che ha assistito all’incidente, hanno descritto quel momento come “essere nel posto giusto al momento giusto”. Kenneth ha aiutato a sollevare l’elicottero mentre Terry ha filmato il drammatico salvataggio.

Guarda il video qui sotto:



