Denuncia per Ricci, Bonelli e Fratoianni: irregolarità durante la chiusura della campagna elettorale nel seggio





Nella giornata di venerdì, un incontro elettorale organizzato da Alleanza Verdi Sinistra con i leader nazionali Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni ha sollevato polemiche a Pesaro. Presenti anche Matteo Ricci, che ha concluso il suo tour proprio in quella sede dopo un viaggio in treno da San Benedetto.





Originariamente, il comizio aveva luogo previsto in piazza Europa a Baia Flaminia, ma a causa del maltempo la sede è stata spostata negli spazi della circoscrizione di Pesaro, corrispondenti ai seggi elettorali numeri 3 e 50.

È stata la candidata della lista “Marchigiani per Acquaroli”, Giulia Marchionni, a denunciare l’accaduto. Ha riferito che “Da lunedì gli uffici comunali avevano deciso che nessuno avrebbe potuto accedere alla sala perché era in corso l’allestimento”.

Interpellati dagli uffici comunali, hanno confermato “che nessuno aveva autorizzato quella manifestazione”. Secondo alcune testimonianze, due ex dipendenti comunali avrebbero aperto i locali con le chiavi.

La stessa mattina successiva alla segnalazione, i servizi comunali hanno allertato la polizia locale, che ha aperto un’indagine per accertare eventuali responsabilità. Contestualmente, è stato contattato l’ufficio tecnico per modificare le serrature delle porte interessate. Gli uffici tecnici hanno inoltre rimosso ogni riferimento politico e partitico dai seggi coinvolti.

L’episodio rappresenta l’ultima controversia della campagna elettorale in corso a Pesaro, a poche ore dall’inizio del voto. Le indagini sono tuttora aperte per chiarire tutti i dettagli relativi all’uso dei locali elettorali senza autorizzazione.



