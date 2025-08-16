Depressione post partum, Clizia Incorvaia si confessa: “Il mio corpo non è più lo stesso”





L’influencer e imprenditrice Clizia Incorvaia, nota per la sua attività sui social e per essere la moglie di Paolo Ciavarro, ha deciso di condividere con i suoi follower un momento di riflessione sulla maternità e sulle sfide che ne derivano. Attraverso un video pubblicato su Instagram, si è mostrata in bikini senza utilizzare filtri, accompagnando le immagini con un messaggio sulla trasformazione fisica e mentale che segue la gravidanza.





Nel video, Clizia Incorvaia ha parlato apertamente dei cambiamenti che il suo corpo ha subito dopo la nascita del suo secondo figlio, Gabriele, e ha toccato il delicato tema della depressione post partum. “Il corpo di una donna è sempre in continuo mutamento e poi ci sono gli ‘ormoni’ che giocano un grande ruolo sulla nostra forma e sulla mente!!!”, ha spiegato nel video, sottolineando quanto sia importante accettare queste trasformazioni come parte naturale della vita.

La maternità, secondo quanto raccontato da Clizia, ha portato con sé una serie di sfide fisiche ed emotive. Ha descritto il percorso intrapreso per recuperare il suo benessere e la sua forma fisica, attraverso un’alimentazione equilibrata e un allenamento costante: “Adottando un’alimentazione sana e allenandomi da un mese e mezzo tre volte a settimana, mattoncino dopo mattoncino sto riappropriandomi del mio corpo”. Questo approccio graduale le sta permettendo di ritrovare fiducia in sé stessa e di affrontare le difficoltà legate alla maternità con maggiore serenità.

La scelta di mostrarsi senza filtri è stata accompagnata da un messaggio di incoraggiamento per tutte le donne che si trovano ad affrontare situazioni simili. Clizia Incorvaia ha voluto normalizzare l’idea che il corpo femminile possa avere imperfezioni, soprattutto dopo una gravidanza, evidenziando quanto sia importante abbracciare il cambiamento e non sentirsi giudicate. “Le gravidanze che cambiano il tuo corpo, la depressione post partum (per chi come me si è trovata ad affrontarla), la vita lavorativa, emozionale e familiare… ovviamente il nostro corpo ne risente”, ha dichiarato.

Il tema del corpo femminile e della sua accettazione è sempre più centrale nel dibattito pubblico, soprattutto grazie alle testimonianze di molte donne dello spettacolo e dei social. Tra queste, anche Aurora Ramazzotti ha recentemente condiviso la sua esperienza riguardo ai cambiamenti fisici legati alla gravidanza. In un post sui social, aveva dichiarato: “Non è perfetto e non lo sarà mai, ho le smagliature, la ritenzione idrica e un po’ di ciccetta sulla pancia. Per troppo tempo ho inseguito la mia idea di perfezione, mascherando l’ossessione con delle ‘buone abitudini'”.

Un’altra figura pubblica che ha affrontato il tema è stata Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna del cantante Ultimo e mamma di Enea. A otto mesi dal parto, aveva mostrato il suo addome sui social, spiegando: “La mia panciotta è piatta ma ancora tanto morbidosa… la amo per ciò che mi ha permesso di fare. Mi alleno due o tre giorni a settimana da marzo, i primi risultati li ho visti dopo un mesetto… mamme, vi leggo”.

Queste testimonianze contribuiscono a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di accettare il proprio corpo e di non cedere alla pressione sociale che impone standard irrealistici di perfezione. Il messaggio comune è quello di abbracciare le imperfezioni come parte integrante della propria storia personale e del proprio percorso di vita.

Attraverso la sua esperienza personale, Clizia Incorvaia ha voluto dare voce a un tema spesso sottovalutato ma che coinvolge molte donne: la depressione post partum e i cambiamenti fisici ed emotivi legati alla maternità. La sua scelta di condividere queste riflessioni sui social rappresenta un invito a tutte le donne a non sentirsi sole e a cercare supporto nel confronto con altre esperienze simili.

Il percorso di accettazione del proprio corpo e di recupero della forma fisica è una sfida che richiede tempo, impegno e soprattutto comprensione verso sé stessi. Come dimostrano le storie di Clizia, Aurora e Jacqueline, è possibile affrontare queste difficoltà con determinazione e con il supporto delle persone care, senza perdere di vista l’importanza di prendersi cura della propria salute fisica e mentale.



