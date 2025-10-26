Detenuta resta incinta nel carcere di Vercelli dopo più di un anno: i sindacati attaccano, “Ormai è Disneyland”





Un episodio controverso ha scosso il carcere di Vercelli, dove una donna, detenuta da oltre un anno senza permessi di uscita, è risultata incinta. La situazione è emersa nei giorni scorsi, quando la detenuta ha avvertito un malore in cella ed è stata trasportata al pronto soccorso, dove i medici hanno confermato la gravidanza. Questo evento ha attirato l’attenzione dei sindacati della polizia penitenziaria, che denunciano una grave mancanza di sicurezza e disciplina all’interno dell’istituto, chiedendo l’intervento di ispettori ministeriali.





In una nota, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria Osapp ha espresso il proprio disappunto, affermando: “Qui ormai le carceri sono trasformate in Disneyland”. La situazione è ulteriormente complicata dalla notizia che nel vicino carcere di Torino è prevista l’apertura di una “stanza dell’amore”. I rappresentanti del sindacato commentano: “Evidentemente a Vercelli qualcuno ha deciso di anticipare i tempi”.

Secondo le informazioni riportate dalla stampa, la gravidanza della detenuta è probabilmente avvenuta durante un incontro in sala colloqui. Era stata autorizzata a incontrare il compagno, anch’esso recluso nella sezione maschile della struttura. I due, già genitori di una figlia piccola, avevano ricevuto il permesso per il loro benessere familiare, consentendo incontri di famiglia che hanno incluso anche la minore.

La situazione ha sollevato interrogativi sulle condizioni di sicurezza all’interno dell’istituto penitenziario. Leo Beneduci, segretario generale dell’Osapp, ha dichiarato: “Ormai siamo al paradosso. Mentre il personale di polizia penitenziaria è abbandonato a sé stesso tra violenze, aggressioni e croniche carenze di organico, l’amministrazione pensa a favorire le esigenze sentimentali dei detenuti”. Secondo Beneduci, la sicurezza è crollata, la disciplina è diventata un ricordo e il sistema penitenziario è in uno stato di totale disordine. “Ormai i detenuti possono tutto: telefoni, droga, e adesso anche la libertà sentimentale creativa”, ha aggiunto, sottolineando che la situazione attuale non riflette affatto politiche penitenziarie moderne, ma piuttosto un’anarchia organizzativa.

La scoperta della gravidanza ha scatenato una serie di reazioni tra i membri del personale e i sindacati, che vedono in questo evento un chiaro segnale di una crisi più profonda all’interno del sistema carcerario. Le carceri, secondo i rappresentanti del sindacato, dovrebbero essere luoghi di riabilitazione e sicurezza, ma la situazione attuale suggerisce che la disciplina è stata compromessa, mettendo a rischio non solo il personale, ma anche i detenuti stessi.

In risposta a questa vicenda, il ministero della Giustizia potrebbe essere chiamato a prendere provvedimenti per garantire un controllo più rigoroso nelle strutture penitenziarie. La richiesta di inviare ispettori nel carcere di Vercelli è un passo necessario per affrontare le problematiche di sicurezza e per garantire che tali eventi non si ripetano in futuro.

Il dibattito sulla sicurezza nelle carceri italiane si intensifica, con molte voci che chiedono una revisione delle politiche e delle pratiche attuate all’interno degli istituti penitenziari. La questione della gravidanza in carcere solleva interrogativi etici e legali, e mette in luce la necessità di una riflessione approfondita su come gestire le relazioni tra detenuti e sulle condizioni di vita all’interno delle prigioni.

L’episodio della detenuta incinta è solo l’ultimo di una serie di eventi che hanno messo in discussione l’efficacia delle attuali politiche penitenziarie in Italia. Con la crescente pressione sui sistemi carcerari, è fondamentale che le autorità competenti affrontino le problematiche di sicurezza e disciplina, per garantire un ambiente più sicuro per tutti. La comunità e le istituzioni dovranno lavorare insieme per trovare soluzioni che possano prevenire simili situazioni in futuro, assicurando che i diritti dei detenuti siano rispettati senza compromettere la sicurezza del personale e della società.



