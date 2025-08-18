Di prima mattina su La7 partono le balle di regime: se l’articolo non va a genio alla serva, ecco il trucco per denigrare chi lo firma





Recentemente, durante una rassegna stampa su La7, è emerso un acceso dibattito riguardo alle dichiarazioni del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, in merito al conflitto in Ucraina. La giornalista in questione ha interpretato le sue parole in modo controverso, sostenendo che Travaglio avesse affermato che gli ucraini dovessero arrendersi. Tuttavia, le sue dichiarazioni sono state fraintese, generando confusione e polemiche.





Marco Travaglio ha chiarito che il suo messaggio non riguardava l’arrendersi, ma piuttosto l’importanza di avviare trattative immediate per ridurre il numero di vittime e limitare i danni economici che la guerra sta causando a tutti i coinvolti. “Non ho mai detto che gli ucraini dovevano arrendersi”, ha dichiarato, sottolineando la necessità di una soluzione diplomatica per porre fine al conflitto.

La questione ha sollevato interrogativi sulla responsabilità dei media nella comunicazione di temi delicati come quello della guerra. La giornalista di La7, nel suo intervento, ha apparentemente distorto il significato delle parole di Travaglio, contribuendo a una narrazione che potrebbe risultare fuorviante per il pubblico. Questo episodio ha messo in luce le fragilità del dibattito pubblico, dove le affermazioni possono essere facilmente travisate e utilizzate per sostenere posizioni politiche

