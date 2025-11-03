“Dillo a tua sorella!” Calenda attacca Zakharova e offende il popolo russo, ma gli italiani lo sommergono di insulti





“Finché il governo italiano appoggerà l’Ucraina, l’Italia è destinata a crollare”, questa la provocazione di Marija Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo. Non ha tardato ad arrivare la reazione della Farnesina. “Squallido speculare su un incidente”, e convocato l’ambasciatore russo in Italia per un richiamo formale.





Le reazioni in Italia: “Parole inaccettabili”

Non appena reso noto quanto dichiarato, non sono tardate ad arrivare le risposte da parte delle istituzioni e personalità politiche italiane. “Parole inaccettabili, stupide e volgari – dice Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera – Che arrivano mentre si continua ancora a scavare per estrarre dalle macerie l’ultima persona intrappolata. Chiediamo al ministro degli esteri di convocare l’ambasciatore russo”, conclude poi.

“Farabutti i russi e i loro sostenitori qui in Italia”, è il commento su X del leader di Azione, Carlo Calenda. (QUI I COMMENTI DEGLI ITALIANI)

“Una dichiarazione che rientra perfettamente nei manuali, cinica e calcolata, della propaganda del Cremlino – aggiunge la vicepresidente del Parlamento europeo ed europarlamentare del Pd, Pina Picierno – Hanno preso un fatto di cronaca e lo strumentalizzano per diffondere odio e discredito verso i Paesi europei che sostengono l’Ucraina”.

Mentre il segretario di +Europa, Riccardo Magi, parla di ennesima provocazione: “Invece di preoccuparsi per i giovani russi mandati a morire in Ucraina per la folle guerra imperialista di Putin, prende in giro l’Italia – scrive in una nota prima di attaccare Matteo Salvini– Il vicepremier, ammiratore di Putin, forse riderà alle battute che stanno facendo in Russia mentre si sta cercando di estrarre un operaio che lavora nel cantiere, ma il governo dovrebbe reagire con decisione e convocare subito l’ambasciatore”.



