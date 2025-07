Diogo Jota e suo fratello perdono la vita in un incidente stradale. La tragica notizia sconvolge il mondo del calcio e la comunità di Gondomar.

La notizia della scomparsa di Diogo Jota, calciatore del Liverpool e della nazionale portoghese, ha lasciato un profondo senso di perdita nel mondo del calcio e nella sua città natale, Gondomar. L’attaccante, insieme a suo fratello, è rimasto vittima di un grave incidente stradale avvenuto nel nord-ovest della Spagna nelle prime ore del mattino di giovedì. La comunità locale e i suoi ex compagni di squadra si sono uniti nel dolore per una tragedia che ha spezzato due vite promettenti.





Il presidente del Gondomar SC, Álvaro Cerqueira, ha condiviso dettagli commoventi sull’ultima telefonata avuta con il calciatore poco prima del fatale incidente. “Erano da poco passate le 22 di ieri sera, eravamo al telefono e stava bene. Ci sentivamo quasi ogni settimana e sapevo che stava attraversando un momento felice”, ha dichiarato al Jornal de Notícias. Questa conversazione, avvenuta poche ore prima dello schianto, è diventata un ricordo indelebile per il dirigente sportivo, che ha sempre mantenuto un rapporto stretto con il giocatore.

Diogo Jota, originario di Gondomar, aveva iniziato la sua carriera calcistica proprio nel club locale, dove ha militato tra i nove e i diciassette anni. Il presidente Cerqueira ha ricordato con affetto il legame speciale tra il calciatore e la sua città natale. “Quando Diogo aveva bisogno di allenarsi fuori stagione, chiedeva di venire qui e noi mettevamo sempre a disposizione tutto il necessario. Di solito veniva anche suo fratello e lavoravano entrambi”, ha raccontato.

La città di Gondomar, situata a circa 16 chilometri da Porto, è stata profondamente colpita dalla tragedia. Qui, dove tutto è iniziato per Jota, la comunità si è riunita per rendere omaggio ai due fratelli durante la veglia funebre. Il ricordo di Diogo Jota e di suo fratello è stato celebrato come quello di due persone umili, che hanno lasciato un segno indelebile nella vita di chi li ha conosciuti.

Il calciatore stava vivendo uno dei periodi più felici della sua vita, sia a livello personale che professionale. I successi ottenuti con il Liverpool e la nazionale portoghese, il recente matrimonio e la gioia condivisa con amici e familiari avevano reso questo momento particolarmente speciale. Tuttavia, tutto è stato tragicamente interrotto da un incidente che ha lasciato un vuoto immenso.

Anche Jürgen Klopp, allenatore del Liverpool, è rimasto sconvolto dalla notizia. Il tecnico tedesco, che aveva sempre apprezzato le qualità umane e professionali di Jota, non riesce a trovare pace per la perdita del suo giocatore. Allo stesso modo, l’agente del calciatore, Jorge Mendes, è apparso visibilmente scosso e incapace di trattenere le lacrime: “Ancora non ci credo”, ha dichiarato con voce rotta dall’emozione.

Il presidente del Gondomar SC ha sottolineato quanto sia difficile parlare in un momento così doloroso: “Ciò che rimarrà è l’immagine di due persone molto umili, che lasciano un vuoto immenso”. Ha inoltre accennato alla possibilità di future iniziative commemorative da parte del club, pur precisando che la decisione non dipenderà solo da lui.

Mentre continuano le indagini per chiarire le cause dell’incidente stradale, il mondo del calcio e la comunità di Gondomar si stringono nel dolore per una perdita incolmabile. Il ricordo di Diogo Jota e suo fratello continuerà a vivere nei cuori di chi li ha conosciuti, non solo come talentuosi calciatori, ma anche come persone straordinariamente gentili e generose.

La tragedia ha messo in evidenza l’importanza dei legami umani e delle connessioni che vanno oltre il campo da gioco. La storia di Diogo Jota non sarà dimenticata: il suo talento e il suo spirito rimarranno un esempio per le generazioni future.