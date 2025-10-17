Djokovic ko contro Sinner, la battuta virale: “Non picchiare gli anziani”. Jannik risponde col sorriso





A Riyadh, un anno dopo il primo successo, Jannik Sinner si è nuovamente imposto su Novak Djokovic al Six Kings Slam, assicurandosi un posto in finale contro Carlos Alcaraz. Questa volta, però, il match ha avuto un andamento diverso: il giovane altoatesino ha dominato il serbo con un netto 6-4, 6-2 in soli 62 minuti. Con un servizio impeccabile e un ritmo insostenibile, Sinner ha messo in difficoltà il 24 volte campione Slam, ottenendo la sua settima vittoria consecutiva contro di lui. L’incontro, caratterizzato da una prestazione straordinaria dell’italiano, ha entusiasmato il pubblico saudita.





Il commentatore Andrew Castle, intervenendo durante la premiazione, ha scherzato con Djokovic, dicendo: “Devi smetterla di maltrattare gli anziani”. La risposta di Sinner non si è fatta attendere, ma è stata come sempre improntata al rispetto e alla sportività. L’italiano ha dichiarato: “Djokovic è davvero un grande modello per le nuove generazioni. Vederlo competere, allenarsi e lottare per momenti come questi è incredibile. Ciò che ha ottenuto nella sua carriera è straordinario. Lo considero un vero idolo”.

Nonostante la sconfitta, Novak Djokovic ha mantenuto il suo consueto aplomb, accettando il risultato con serenità. Prima di lasciare il campo, ha rivolto alcune parole al pubblico: “Mi dispiace che non abbiate potuto vedere una partita più lunga, ma è colpa sua, non mia. Sembrava un treno in corsa. Colpiva da ogni angolo. Era semplicemente troppo bravo”. Il serbo ha poi aggiunto con ironia: “Non è mai bello quando qualcuno ti fa il c**o in questo modo, ma è incredibile poter ancora giocare ad alti livelli. Mi piacerebbe scambiare un fisico più giovane, solo per un anno, per provare a vincere contro questi ragazzi”.

Dopo il match, Sinner ha ribadito l’ammirazione per il suo avversario: “Giocare contro di lui è un grande onore e un privilegio. Sono felice per oggi, ma anche di vederlo nei tornei e di averlo intorno”. Queste parole confermano la maturità e l’equilibrio che contraddistinguono il giovane campione italiano sia dentro che fuori dal campo.

Sabato sera, non prima delle 20, Jannik Sinner tornerà in campo per affrontare Carlos Alcaraz nella finale del torneo, rinnovando una rivalità che sta appassionando gli appassionati di tennis di tutto il mondo. Come accaduto esattamente un anno fa, i due giovani talenti si contenderanno il titolo in una sfida che promette spettacolo. Sinner si è detto pronto per l’incontro: “Non vedo l’ora ogni volta che ci affrontiamo. È fantastico per noi. Sarà una grande battaglia e cercherò di essere il più pronto possibile. Tutti speriamo in un grande sabato sera”.



