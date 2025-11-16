Domenica In, Sgarbi appare provato: sguardo vuoto, difficoltà nel parlare e intervista poco convincente





Nell’ultima apparizione a Domenica In, Vittorio Sgarbi ha mostrato segni di evidente difficoltà nel comunicare. Durante l’intervista condotta da Mara Venier e Tommaso Cerno, il critico d’arte ha evitato di stabilire contatto visivo con i suoi interlocutori, concentrandosi esclusivamente sul libro che stava presentando. Nonostante l’applauso del pubblico in studio, che si è alzato in piedi per omaggiarlo dopo un filmato che ripercorreva la sua carriera, Sgarbi ha mantenuto lo sguardo fisso sul testo, mostrando una certa distanza emotiva. È stata Mara Venier a cercare di richiamare la sua attenzione, esortandolo a guardare il pubblico che lo applaudiva. Solo a quel punto, Sgarbi ha accennato un sorriso, dimostrando un breve segno di riconoscenza.





L’intervista ha sollevato interrogativi sulla sua condizione attuale, con dettagli che lasciano pensare a un montaggio studiato. Infatti, il dialogo tra Cerno e Sgarbi sembra essere stato registrato in anticipo, come suggeriscono alcune interruzioni e il commento di Cerno riguardo all’archiviazione delle accuse nei confronti di Sgarbi. Quest’ultima notizia era stata riportata solo il giorno prima, il che fa presumere che l’intervista sia stata registrata nel pomeriggio. Tale scelta appare giustificabile, date le evidenti difficoltà del critico d’arte.

I telespettatori hanno notato una marcata differenza tra l’Sgarbi visto recentemente da Bruno Vespa e quello apparso a Domenica In. Molti si sono chiesti se le sue condizioni di salute siano in peggioramento, specialmente considerando le recenti vicende legate alla battaglia legale per un amministratore di sostegno avviata da Evelina, figlia di Sgarbi. Durante l’intervista, Vittorio Sgarbi ha toccato brevemente questo argomento, affermando: “Poteva venire da me tranquillamente. Quello che sta succedendo non mi causa nessun dolore”. Questa dichiarazione, pur se rassicurante, non ha dissipato le preoccupazioni dei fan riguardo al suo stato di salute.

La conversazione ha anche toccato il tema dell’amore di Sgarbi per Sabrina Colle, con il critico che ha confermato la sua intenzione di sposarla. Nonostante le sue difficoltà, ha mostrato una certa determinazione nel voler proseguire con questa relazione, sottolineando l’importanza di questo legame nella sua vita.

In generale, l’intervista ha rivelato una figura di Sgarbi distante e riflessiva, che fatica a esprimere le proprie emozioni in un contesto pubblico. La sua mancanza di contatto visivo e la sua apparente assenza hanno suscitato preoccupazione tra i fan e i telespettatori, che si chiedono quale sia il futuro di un personaggio così iconico nel panorama culturale italiano.

La scelta di presentare l’intervista come se fosse stata registrata in un momento di maggiore lucidità potrebbe essere stata una strategia per gestire la percezione pubblica di Sgarbi. Tuttavia, le sue difficoltà comunicative e il suo atteggiamento distaccato hanno messo in luce una realtà che molti avevano già cominciato a sospettare: il critico d’arte sta affrontando sfide significative sia a livello personale che professionale.



