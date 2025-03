Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti ha avuto un crollo emotivo, generando discussioni tra i fan sul suo rapporto con Shaila Gatta

La 31enne romana Mariavittoria Minghetti ha vissuto una serata difficile durante l’ultima puntata del Grande Fratello, culminata in un crollo emotivo dopo i saluti finali di Alfonso Signorini. La tensione è aumentata quando si è acceso uno scontro tra Mavi e Shaila Gatta, che ha scelto di nominare Mariavittoria durante il momento delle nomination. Questa decisione ha lasciato Mavi senza parole e ha messo in evidenza la crisi della loro amicizia, che si era deteriorata nelle settimane precedenti.





Shaila, nel momento cruciale delle nomination, ha rivelato la carta con il volto di Mariavittoria, scatenando una reazione immediata. Mavi si aspettava che Shaila nominasse altri concorrenti, come Helena o Javier, con i quali non aveva mai avuto un buon rapporto. Questo ha portato a un acceso scambio di parole, che ha coinvolto anche l’opinione di Pamela Petrarolo, presente in studio.

Pamela ha commentato la situazione, affermando: “Shaila non è una concorrente che si nasconde dietro un dito. Adesso Mariavittoria le ha fatto un voltafaccia, ci sta che venga nominata. Questa si chiama coerenza, e secondo me Mariavittoria ne è consapevole.” La risposta di Mavi è stata immediata: “Io non ho fatto un voltafaccia, però va bene.” Tuttavia, le parole di Pamela hanno continuato a risuonare nella mente di Mariavittoria, provocando un forte dispiacere.

Dopo la diretta, Mariavittoria si è rifugiata in giardino, dove ha condiviso il suo stato d’animo con Jessica Morlacchi, esprimendo il dolore causato dai commenti ricevuti. Con le lacrime agli occhi, Mavi ha detto: “Pure il commento di Pamela mi ha ferito, perché mi viene a dire…” La reazione di Jessica è stata di supporto: “Ma piangi?!”, cercando di consolarla.

Le immagini di Mariavittoria in lacrime hanno suscitato reazioni forti tra i suoi sostenitori. Un fan ha commentato: “Mariavittoria ferita da Pamela, e non ha ancora visto nulla! Quando uscirà scoprirà le 100 facce della Petrarolo.” Un altro utente ha contestato la ricostruzione di Pamela, affermando: “In realtà, quella che parla sempre male di Mariavittoria è Shaila. Pamela cerca solo consensi per un suo tornaconto. In Casa non parlava così.”

Nonostante il sostegno per Mariavittoria, ci sono anche coloro che si schierano a favore di Shaila. Un utente ha scritto: “Brava Pamela! Mariavittoria dovrebbe farsi un esame di coscienza per i tanti voltafaccia che ha fatto a Shaila.” Le critiche non si sono fermate qui; anche il fidanzato di Mariavittoria, Tommaso Franchi, ha attaccato Shaila per la sua scelta di nomination, sostenendo che la ballerina non avesse avuto il coraggio di nominare concorrenti più forti come Helena e Javier. Tuttavia, alcuni fan hanno risposto: “Tommy, prima di aprire bocca, analizzasse la sua amorosa! Brava Pamela e bravissima Shaila, avrebbe dovuto nominarla molto tempo fa, altro che voltafaccia!”

La situazione all’interno della casa del Grande Fratello si fa sempre più complessa. Le dinamiche tra i concorrenti sono tese, e le interazioni tra Mariavittoria, Shaila e Pamela stanno creando un clima di conflitto che potrebbe influenzare le prossime settimane del reality. I telespettatori seguono con attenzione gli sviluppi, mentre le emozioni e le alleanze si fanno sempre più fragili.