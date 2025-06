Dramma a Roma, 19enne ferito gravemente davanti alla metro: l’aggressione sotto lo sguardo della fidanzata

Un grave episodio di violenza si è verificato nella notte nei pressi della fermata metro Lucio Sestio, a Roma. Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato all’addome poco prima della mezzanotte mentre si trovava in compagnia della fidanzata. L’aggressione, avvenuta in circostanze ancora da chiarire, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine.





Il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale con codice rosso, a causa delle gravi ferite riportate. Al momento, le sue condizioni non sono state rese note, ma l’intervento tempestivo dei sanitari potrebbe essere stato determinante per salvargli la vita.

Secondo quanto riferito dalla fidanzata del ragazzo agli investigatori, l’attacco sarebbe stato improvviso e privo di un motivo apparente. La giovane ha raccontato che il gesto violento sarebbe stato compiuto da un gruppo di ragazzi che lei conosce solo superficialmente. Si tratta di un dettaglio importante che potrebbe fornire agli inquirenti elementi utili per identificare i responsabili.

La dinamica dei fatti è ancora oggetto di indagine. La polizia, giunta sul posto poco dopo l’accaduto, sta raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona per cercare di ricostruire l’esatta sequenza degli eventi. L’obiettivo principale è individuare il gruppo di aggressori e comprendere se ci siano stati precedenti episodi o motivazioni alla base dell’attacco.

La zona in cui si è verificato l’episodio è particolarmente frequentata nelle ore serali, data la vicinanza alla fermata della metro. Questo potrebbe rappresentare un vantaggio per le indagini, poiché potrebbe esserci un numero significativo di testimoni che hanno assistito alla scena o notato movimenti sospetti prima o dopo l’aggressione.

La violenza urbana continua a essere una problematica rilevante in alcune aree della capitale. Episodi come questo sollevano interrogativi sulla sicurezza delle strade e sulla necessità di intensificare i controlli nelle zone più frequentate, specialmente durante le ore notturne.