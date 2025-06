Dramma a tavola, Alessandro Cappanera si accascia davanti alla madre e alla sorella

Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Ancona, dove Alessandro Cappanera, 52 anni, ha perso la vita a causa di un arresto cardiocircolatorio. L’uomo, dipendente di Anconambiente, viveva con la madre Fiorisa in un appartamento situato in via Potenza, nel quartiere Torrette. Il dramma si è consumato sabato sera, quando Alessandro, in compagnia della madre e della sorella Francesca, avvocatessa del foro di Ancona, si stava preparando per la cena.





Fino a quel momento, il 52enne non aveva mostrato alcun segno di malessere o sintomi che potessero far presagire ciò che sarebbe accaduto di lì a poco. Senza alcun preavviso, Alessandro si è accasciato a terra, perdendo conoscenza davanti agli occhi increduli della madre e della sorella. Resesi immediatamente conto della gravità della situazione, le due donne hanno contattato il numero d’emergenza 112, che ha inviato sul posto un mezzo del 118.

I sanitari sono intervenuti tempestivamente e hanno tentato di rianimarlo per circa 40 minuti, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Il cuore di Alessandro Cappanera non ha più ripreso a battere, e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La causa della morte è stata identificata in un arresto cardiocircolatorio improvviso.

La notizia della scomparsa di Alessandro ha lasciato sgomenti amici, colleghi e conoscenti. L’uomo era molto conosciuto e apprezzato, sia per il suo lavoro presso la partecipata comunale Anconambiente, sia per il suo carattere affabile e disponibile. Il suo profilo Facebook è stato invaso da messaggi di cordoglio e ricordi affettuosi da parte di chi lo conosceva. Tra questi, anche le parole di vicinanza e affetto dei colleghi, che hanno voluto unirsi al dolore della famiglia.

Alessandro Cappanera lascia la madre Fiorisa, la sorella Francesca, il cognato Giordano, il nipote Mattia e la zia Anna, oltre al suo amato cagnolino, che da sei anni era parte integrante della sua vita quotidiana. La perdita improvvisa di Alessandro rappresenta un dolore incolmabile per i suoi familiari, che si sono trovati a vivere un dramma così grande senza alcun segnale o avvertimento.

Le esequie si terranno domani mattina alle ore 11 presso la chiesa della Santissima Madre di Dio a Torrette. Da lì, il corteo funebre partirà dalla casa funeraria di San Biagio di Osimo, situata in via monsignor Romero. Sarà l’occasione per amici, parenti e colleghi di dare l’ultimo saluto a Alessandro e stringersi attorno alla sua famiglia in un momento così difficile.

La sua scomparsa si aggiunge purtroppo a una lunga lista di decessi improvvisi causati da malori che colpiscono persone apparentemente sane. Episodi come questo ricordano quanto sia importante la prevenzione e l’attenzione alla salute, anche in assenza di sintomi evidenti. La comunità di Ancona si stringe ora attorno alla famiglia Cappanera, condividendo il dolore per una perdita così improvvisa e ingiusta.