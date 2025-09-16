Dramma al parco: muore un 62enne picchiato dal fidanzato di una ragazza per molestie sessuali





Un tragico episodio si è verificato a Manduria, in provincia di Taranto, dove un uomo di 62 anni è morto in ospedale dopo essere stato aggredito in un giardino pubblico. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima viveva in una comunità terapeutica e sarebbe stata accusata di comportamenti osceni davanti a un gruppo di minorenni. L’aggressione è avvenuta domenica 14 settembre, quando un giovane, fidanzato di una delle ragazze presenti, ha colpito il 62enne.





Dopo l’aggressione, l’uomo è stato immediatamente trasportato all’ospedale, dove purtroppo è deceduto. Sarà l’autopsia a determinare se il decesso possa essere direttamente attribuito ai colpi ricevuti durante l’incidente. La notizia ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità locale, sollevando interrogativi sulla sicurezza nei luoghi pubblici e sul comportamento dei giovani.

In seguito all’accaduto, i carabinieri di Manduria hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’aggressione. Gli inquirenti hanno già interrogato diversi testimoni e alcuni ragazzi del gruppo per ottenere una visione più chiara dell’incidente. Resta da stabilire se ci sia stata una sola persona responsabile dell’aggressione o se vi siano stati complici coinvolti. Gli accertamenti sono in corso e le autorità stanno lavorando per ricostruire ogni dettaglio.

Questo evento segue un altro tragico episodio avvenuto lo scorso agosto, quando un giovane di 22 anni, Filippo Verterame, è stato ucciso in una rissa scoppiata in uno stabilimento balneare a Isola di Capo Rizzuto, nel Crotonese. In quel caso, Verterame era stato soccorso dopo un alterco che era iniziato a causa di un diverbio legato alla polvere sollevata da un’auto. La rissa aveva portato alla sua morte in ospedale e ha visto diversi arresti, tra cui quelli di Francesco e Antonio Paparo, di 59 e 40 anni, e di altri coinvolti.

L’aumento di episodi violenti, sia in contesti pubblici che privati, ha sollevato preoccupazioni tra i cittadini e le autorità locali. Gli eventi di Manduria e Isola di Capo Rizzuto mettono in luce la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza e al comportamento dei giovani, specialmente in spazi pubblici dove possono verificarsi interazioni problematiche.

Le indagini in corso a Manduria continueranno a monitorare la situazione e a raccogliere prove per determinare le responsabilità. È fondamentale che la comunità si unisca per affrontare questi problemi e lavorare verso un ambiente più sicuro per tutti, in particolare per i più giovani.



